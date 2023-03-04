Самые эффективные пластические операции для женщин старше 50

У каждого человека с возрастом на лице появляются характерные признаки старения: углубляются носогубные складки, возникают так называемые брыли, и в целом лицо приобретает неровные рельефы и контуры. Почему так происходит и какие эффективные методы воздействия на возрастные изменения предлагает нам эстетическая хирургия, «Вечерней Москве» рассказал пластический хирург Александр Катков.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

На лице есть зоны фиксации (связки), удерживающие все лицо относительно лицевых костей черепа, они менее подвижны, но пространство мягких тканей вокруг этих зон подвижно и поэтому подвержено влиянию силы тяжести и появлению птоза.

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Такой подвижной областью является средняя зона лица — от кончиков бровей вниз до нижней челюсти, поэтому все возрастные изменения в основном локализуются в этой зоне. Косметологические процедуры и безоперационные подтяжки в таких случаях не помогают — нужна работа с фасциально-мышечной системой.

Спейслифтинг

На базе многолетней практики операций и глубокого изучения анатомии лица появилась новая методика омоложения, идея которой принадлежит хирургу Брайану Мендельсону. Он, описывая пространства на лице, предал им прикладное значение: все манипуляции хирург производит только в границах без сосудистых пространств, там, где нет жизненно важных анатомических образований и где более выражены изменения.

Таких границ нет у молодого лица, но для возрастного рельефа их контуры заметны. Важной особенностью данной операции является работа с каждой связкой по контуру участков, восстанавливая и фиксируя ее наложением швов. За счет этого происходит мягкое натяжение, и лицо выглядит естественным. Операция бескровна, поэтому восстановительный период протекает легко.

Блефаропластика

Кожа в области вокруг глаз очень тонкая, поэтому на ней отражаются все воздействия. Кроме того, для каждого качество кожи на веках и вокруг глаз разное. Соответственно, современная блефаропластика использует комплексный подход, воздействуя на разные зоны: вокруг бровей, межбровье, область перехода от нижнего века к щеке, малярную область.

Для врача ключевыми показателями при выборе методов операции являются несколько факторов. Первым из них будет тонус тканей нижнего века, который дает понять качество глубоких слоев (круговой мышцы глаза). Оценив толщину и эластичность кожи на веках, ее способность быстро восстанавливаться, врач выбирает путь доступа для манипуляций — через конъюнктиву или кожу, возможно и их совместное использование.

И, наконец, необходимо оценить состояние «малярной зоны», есть ли там проблемы. Таким образом, блефаропластика — это всегда индивидуальная операция, результаты которой будут зависеть от учета особенностей пациента.

Платизмопластика

Убрать второй подбородок, морщины в области шеи, а также добиться четкого контура подбородочного угла возможно через платизмопластику. Чаще всего она делается вместе с подтяжкой лица, благодаря чему достигается наиболее выраженный результат.

Платизмопластика — технически сложная операция, задача которой получить красивый шейно-подбородочный угол. Для этого существует несколько техник работы с тканями: медиальная и латеральная.

При первой мышца (платизма) сшивается в направлении к центру, при второй разошедшиеся мышечные края закрепляются горизонтально. Наилучший результат получается при комбинации этих двух вариантов, тогда и контур лица подтягивается, и угол между шеей и подбородком получается естественным.

Эндоскопический лобно-височный лифтинг

Лобно-височный лифтинг затрагивает достаточно широкую область: это височная область, параорбитальная область и область лба. Эндоскопический лобно-височный лифтинг устраняет нависшее верхнее веко, межбровную морщину, мелкие морщинки «гусиные лапки», приподнимает наружные уголки глаз и бровей, устраняет глубокие морщины и заломы, птоз бровей и в целом возвращает симметрию лобным тканям.

Эндоскопический лобно-височный лифтинг выполняется с применением специализированного эндоскопического оборудования с видеокамерой, не требует больших разрезов — все манипуляции проводятся через проколы в волосяной части головы. Таким образом, малоинвазивность метода обеспечивает полную незаметность следов операции.

Абдоминопластика и липосакция

Вернуть правильную форму живота, убрать излишки жировой ткани в нижней его области и дряблость кожи, сформировать талию — мечта многих женщин. И ее можно осуществить с помощью абдоминопластики.

Абдоминопластика заключается в иссечении избытков кожи и жира живота. Также при абдоминопластике формируется и укрепляется передняя стенка живота, устраняется диастаз мышц, производится сужение средней линии живота, формируется красивая талия. Абдоминопластика возвращает пупок на более высокое положение с формированием легкой ложбинки над пупком, создавая вид «девичьего» живота.