Россиянкам назвали модный маникюр этой весны

«Начало года ознаменовалось в маникюре популярностью нюдовых оттенков. В январе всем традиционно хочется обновления и начала с чистого листа. В маникюре это значит, что выбирали минимальную длину, натуральную форму и нюдовые оттенки», – передают слова Аминевой «Известия».

Она добавила, что сейчас в моде острая форма ногтей, называемая кошачьими коготками. По дизайну они полупрозрачные с добавлением разводов и вкраплений. По мнению эксперта, весной будет популярен цвет Viva Magenta, который в свою очередь является цветом 2023 года по мнению института цвета Pantone. В тренде будет, по ее словам, и черный цвет ногтей.