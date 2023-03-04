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3 часа назад

Россиянкам назвали модный маникюр этой весны

РИА "ФедералПресс"

Мастер по маникюру, консультант в сфере ногтевого сервиса Регина Аминева рассказала про главные тренды в дизайне ногтей.

Россиянкам назвали модный маникюр этой весны
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Начало года ознаменовалось в маникюре популярностью нюдовых оттенков. В январе всем традиционно хочется обновления и начала с чистого листа. В маникюре это значит, что выбирали минимальную длину, натуральную форму и нюдовые оттенки», – передают слова Аминевой «Известия».

Она добавила, что сейчас в моде острая форма ногтей, называемая кошачьими коготками. По дизайну они полупрозрачные с добавлением разводов и вкраплений. По мнению эксперта, весной будет популярен цвет Viva Magenta, который в свою очередь является цветом 2023 года по мнению института цвета Pantone. В тренде будет, по ее словам, и черный цвет ногтей.

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