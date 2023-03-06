Косметолог назвала способы освежить цвет лица

Косметолог Осипова назвала способами освежить цвет лица пилинг и криомассаж. Для современных жителей мегаполисов характерны довольно тусклые оттенки лица. Причинами этого эстетического недостатка могут быть различные факторы, среди которых кислородное голодание, лень, заболевания, недостаток витаминов. Врач-дерматовенеролог-косметолог, трихолог Елена Осипова назвала несколько способов, которые помогут избавиться от тусклого цвета лица и придать ему сияние.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В первую очередь не стоит пренебрегать регулярным уходом. Уходовые процедуры есть на любой вкус и каждый человек сможет найти свой идеальный способ сохранить свежесть лица.

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Существует несколько популярных ныне процедур, которые могут подойти почти каждой красавице:

Криомассаж — это воздействие на кожу низкими температурами. Процедура помогает вернуть здоровый цвет лица и сужает поры. Это, кстати, может справиться даже с небольшими прыщиками.

Чистка лица — нестареющая классика. Комплексная процедура, которая включает в себя очищение кожи с использованием комплекса энзимных масок и растворов, механическое очищение пор и использование в завершение противовоспалительных масок и кремов.

Химический пилинг. Сейчас в мире настолько большой выбор пилингов, что не факт, что все можно назвать с ходу. Наиболее интересны в данном случае пилинги без периода реабилитации. Это касается именно о лёгких поверхностных средствах, про которые можно сказать на "выход". Они улучшают цвет лица, выравнивают рельеф, разглаживают морщинки и увлажняют кожу, работая как биоревитализанты.

Но если простые ходовые процедуры не для вас, то косметологи могут предложить аппаратные методы.

УЗ-чистка лица. Процедура может удалить поверхностные, «мёртвые» клетки эпидермиса. В целом после манипуляции рельеф кожи выравнивается.

Фототерапия — воздействие на кожу с помощью света, от чего улучшается циркуляция крови, обменные процессы в коже и стимулируется обновление коллагена. Процедура даст лифтинг-эффект, уберёт покраснения и пигментные пятна.

На крайний случай бьюти-индустрия изобилует различными инъекционными процедурами. Среди них популярна озонотерапия — такое введение газа. Благодаря этой процедуре ускоряется метаболизм и улучшается кровоснабжение, кожа лучше восстанавливается, избавляясь от разных неприятностей в виде чёрных точек и морщинок.

Ещё среди инъекционных методов есть мезотерапия и биоревитализация. Также можно добавить микротоковую терапию и массаж лица.

Но если нет денег или сильного желания ходить в салоны, то всегда есть домашний уход. Уж сколько разнообразных советов есть на современных форумах — всегда можно найти что-то по душе.

Главное в целом помнить о домашнем уходе. Косметолог рассказала, что для улучшения цвета лица можно использовать кубики льда с огуречным соком, зелёным чаем, петрушкой, которые хорошо тонизируют и освежают. Также следует использовать увлажняющие маски и патчи.