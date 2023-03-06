60-летняя модель раскрыла секрет своей красоты и молодости

60-летняя модель из США Кэти Джейкобс отказалась от мяса и сахара ради молодости и здоровья. Она раскрыла секреты своей неувядающей красоты изданию Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Джейкобс признается, что находится в лучшей физической форме за всю жизнь. Она не стесняется седых волос и своего тела, охотно позирует в бикини, снимается в телепрограммах и клипах.

Красавица из США всегда мечтала быть моделью и строила карьеру в 1980-е годы. После долгих лет работы она сделала перерыв. Джейкобс не думала, что когда-нибудь вернется к позированию перед камерой, однако несколько лет назад решилась на «прощальную» фотосессию. Вскоре после этого Джейкобс получила предложение сняться для популярного в Америке журнала Sports Illustrated. После выхода номера с ее фотографиями новые предложения стали поступать одно за другим.

Секретами своей красоты модель называет сбалансированное питание, занятия фитнесом четыре раза в неделю и танец живота. Джейкобс призналась, что не является специалистом по питанию, а всего лишь пересмотрела рацион шесть лет назад, когда у нее диагностировали преддиабет.

«Я пью много миндального молока, добавляю его в кофе и смузи каждый день. Я ем много крекеров из миндальной муки, пеку из нее кексы, подслащенные стевией», — рассказала Джейкобс о своем питании.