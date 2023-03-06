Названы самые популярные у россиян пластические операции

Пластический хирург Асланбек Сатыпалдиев назвал самые популярные у россиян пластические операции. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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По словам специалиста, у женщин лидируют коррекция груди, носа и удаление жировых отложений — маммопластика, ринопластика и липосакция. При этом что касается бюста — это не только его увеличение, но и подтяжка и прочие хирургические вмешательства, которые затрагивают данную область, пояснил врач.