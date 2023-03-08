Дерматолог назвала пять преступлений против кожи

Дерматолог Ифеома Эджиникеме раскрыла главные ошибки, которые совершают люди при уходе за кожей.
Об этом пишет американское издание The Sun.
Ложиться спать, не смыв косметику, эксперт назвала одним из самых опасных «преступлений» против кожи. Она объяснила, что коже требуется время, чтобы дышать и восстанавливаться, что и происходит во время сна.
— Закупорка пор косметикой может привести к появлению прыщей и тусклому виду кожи, — отметила врач.
Доктор предостерегла от самостоятельного выдавливания прыщей, угрей и черных точек. Это может привести к образованию рубцов, инфекции и еще большему количеству высыпаний.
Молодость и гладкость кожи не сохранить, если отказываться от солнцезащитного крема.
— Вред, наносимый солнцем, является основной причиной преждевременного старения и рака кожи, поэтому защита кожи солнцезащитным кремом просто необходима даже в пасмурные дни, — отметила медик.
Стоит избегать чрезмерного отшелушивания кожи, так как это может привести к раздражению, покраснению и еще большему количеству прыщей.
Дерматолог призвала не забывать о шее и груди. На этих участках могут проявляться признаки старения так же сильно, как и на вашем лице, поэтому обязательно наносите на них средства по уходу и солнцезащитный крем.
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