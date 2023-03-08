Дерматолог назвала пять преступлений против кожи

Дерматолог Ифеома Эджиникеме раскрыла главные ошибки, которые совершают люди при уходе за кожей.

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Об этом пишет американское издание The Sun.

Спать в макияже

Ложиться спать, не смыв косметику, эксперт назвала одним из самых опасных «преступлений» против кожи. Она объяснила, что коже требуется время, чтобы дышать и восстанавливаться, что и происходит во время сна.

— Закупорка пор косметикой может привести к появлению прыщей и тусклому виду кожи, — отметила врач.

Выдавливание прыщиков

Доктор предостерегла от самостоятельного выдавливания прыщей, угрей и черных точек. Это может привести к образованию рубцов, инфекции и еще большему количеству высыпаний.

Отказ от солнцезащитного крема

Молодость и гладкость кожи не сохранить, если отказываться от солнцезащитного крема.

— Вред, наносимый солнцем, является основной причиной преждевременного старения и рака кожи, поэтому защита кожи солнцезащитным кремом просто необходима даже в пасмурные дни, — отметила медик.

Чрезмерное отшелушивание

Стоит избегать чрезмерного отшелушивания кожи, так как это может привести к раздражению, покраснению и еще большему количеству прыщей.

Пренебрежение шеей и грудью

Дерматолог призвала не забывать о шее и груди. На этих участках могут проявляться признаки старения так же сильно, как и на вашем лице, поэтому обязательно наносите на них средства по уходу и солнцезащитный крем.