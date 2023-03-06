Названы способы ускорить рост волос и предотвратить их выпадение

Врач-косметолог Кристина Радина назвала россиянам способы ускорить рост волос и предотвратить их выпадение. Соответствующий комментарий публикует Life.

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В первую очередь при появлении проплешин и залысин специалист порекомендовала обратиться к врачу-терапевту и сдать необходимые анализы.

«Если есть дефициты, анемия или нехватка каких-то макроэлементов в организме, то может быть выпадение волос, ломкость ногтей, и, соответственно, такая проблема решается не местным воздействием, а применением медикаментов, приемом витаминов», — пояснила она.

Помимо этого, доктор посоветовала использовать маски с перцем или никотиновую кислоту в ампулах. Упомянутые средства, как утверждает Радина, разогревают кожу и ускоряют обменные процессы, вследствие чего локоны растут быстрее.

Также собеседница издания отметила препятствующие выпадению специальные дрожжи для волос, которые за счет содержания биотина (водорастворимый витамин группы В — прим. «Ленты.ру») увлажняют корни, а также защищают луковицы.

«Следующий препарат — это маски с содержанием витаминов. Например, витамин Е и другие витамины, которые являются природными антиоксидантами, оказывают увлажняющие, регенерирующие и стимулирующие действия», — рассказала Радина.