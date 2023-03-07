Как быстро отрастить волосы в домашних условиях

Больше половины женщин, как выяснил журнал Global Cosmetic Industry, мечтают о здоровых волосах. Еще 29 процентов опрошенных хотели бы, чтобы волосы росли быстрее. Увы, и то, и другое не так уж часто дается от природы, обычно приходится потрудиться. «Лента.ру» узнала, как быстрее отрастить волосы и что влияет на скорость их роста в первую очередь.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Волосы на голове растут со скоростью приблизительно 1-1,5 сантиметра в месяц. Наращивание волос, даже временное — не лучший выход, поскольку после него собственные волосы растут еще хуже, чем раньше.

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«Предлагаю сделать выбор: либо быстро и искусственно, либо не спеша и естественно, — говорит врач-трихолог Ангелина Аракелян. — Потому что совместить не получится».

Дело в том, что волосяная луковица способна удерживать только вес собственного волоса. И если к ней насильно прикрепляют дополнительную прядь, нагрузка многократно увеличивается, луковица деформируется вместе с кровеносными сосудами, питающими ее. В результате питание волос ухудшается, сами волосы истончаются, обламываются, выпадают. — Ангелина Аракелян, врач-трихолог.

По словам Аракелян, и качество волос, и их длина в значительной степени зависят от генетики.

«Поэтому возможность стать обладательницей косы до пояса изначально есть не у каждой женщины», — утверждает она.

Тем, кто предпочитает неспешно и естественно отрастить волосы в домашних условиях, специалистка рекомендует обратить внимание на важные факторы, способные повлиять на этот процесс.

Образ жизни. Сбалансированное питание, качественный сон, низкий уровень стресса ускоряют рост волос.

Время года. Быстрее всего волосы растут весной и летом.

Возраст. К 40 годам обменные процессы замедляются, поэтому и скорость роста волос снижается.

Питание. Организм должен получать достаточное количество витаминов и микроэлементов, принимающих участие в «строительстве» волоса.

Тем, кто отращивает волосы, следует избегать любого травмирующего воздействия — окрашивания, химической завивки, выпрямления. Все это лишает их сил, делает сухими и безжизненными.

Большое значение имеет грамотный домашний уход, который сказывается на состоянии кожи головы и качестве волосяного тела. Врач-косметолог и нутрициолог Кристина Мишина дала несколько советов, объясняющих, как его организовать.

1. Мойте голову правильно

Лучше стараться мыть голову не чаще, чем раз в два-три дня. Даже если волосы пачкаются очень быстро, нужно пропускать хотя бы день. Иначе теряется защитное кожное сало, без которого волосы более подвержены неблагоприятным внешним факторам.

При необходимости можно прибегать к сухим шампуням, но не стоит делать это регулярно. Лучше использовать натуральные бессульфатные шампуни, в составе которых нет лауретсульфата натрия. Они не так сильно вымывают кожное сало.

Мыть голову следует только теплой водой и ни в коем случае не горячей. Горячая вода стимулирует более активную выработку кожного сала, из-за чего волосы требуют более частого мытья. Кроме того, она заставляет «топорщиться» волосяные чешуйки, а это делает волос более хрупким. После мытья голову нужно ополоснуть прохладной водой.

2. Балуйте волосы масками

Маски для волос следует делать постоянно, не реже раза в неделю. Они могут быть питательными, увлажняющими, восстанавливающими. Как правило, лучше не наносить маску на корни волос. Главное внимание нужно уделить кончикам и далее распределить состав по всей длине. Не нужно торопиться смывать маску, пусть подержится не менее получаса.

Желательно, чтобы в состав маски входили преимущественно натуральные компоненты. В первую очередь речь идет о всевозможных маслах для волос, которые закрывают чешуйки, придают волосам плотность и здоровый внешний вид.

Масла можно использовать и отдельно, а не в составе маски, нанося одну-две капли сразу после мытья или после укладки. А можно нанести их на влажные волосы, обернуть голову полотенцем и оставить на несколько часов.

Наиболее подходящими считаются миндальное, репейное, абрикосовое и кокосовое масла.

Масла делают волосы более эластичными, препятствуют их обламыванию. Например, репейное масло увлажняет и питает кожу головы, насыщает волос витаминами. Оно богато микроэлементами и витаминами, способными насытить волос по всей длине, включая корень, и не слишком жирное, его легко смывать. Очень популярно репейное масло с красным перцем: оно усиливает приток крови к коже головы, улучшая питание волос, но надо быть аккуратным, чтобы не сжечь кожу, — Лилия Шошина, врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог.

Ускорению роста волос способствуют и маски, сделанные в домашних условиях. Например, такие:

2 ст. л. сухого горчичного порошка

1 яичный желток

2 ст. л. оливкового масла

2 ст.л. горячей воды

Ингредиенты необходимо перемешать до однородной консистенции. Получившийся состав нанести на корни и держать от 15 минут до часа — в зависимости от ощущений.

Другой проверенный способ — медовая маска. Ее можно сделать, смешав яичный желток, одну столовую ложку меда и несколько капель лимонного сока. Ее наносят на вымытые волосы на час.

3. Освойте массаж головы

Массаж головы можно делать самостоятельно, поэтому такой способ ухода за волосами хорош не только своей эффективностью, но и дешевизной. Вдобавок он расслабляет и приносит удовольствие.

Начинайте самомассаж с основания шеи, понемногу переходя к затылку. Совершайте массирующие движения подушечками пальцев сперва по часовой стрелке, потом наоборот. Затем переместите пальцы к линии роста волос и двигайтесь ото лба к затылку и обратно. На процедуру потребуется около десяти минут. Такой массаж улучшает кровоснабжение волосистой части головы и питание волосяных фолликулов. Его можно совмещать с нанесением средств для роста волос, — Кристина Мишина, косметолог.

Тем, у кого длинные ногти, лучше быть аккуратнее. В крайнем случае массаж можно заменить расчесыванием волос щеткой в разных направлениях.

4. Защищайтесь от перегрева

Перед использованием фена или утюжка на волосы нужно обязательно наносить средства для термической защиты, которые покрывают их защитной пленкой.

Еще лучше полностью отказаться от использования фена или плойки. Ежедневная сушка горячим воздухом истощает волосы, делает кончики безжизненными. Поэтому, если есть возможность, пусть голова сохнет естественным путем.

Иногда без стайлинговых приборов невозможно обойтись. В таких случаях следует использовать их хотя бы не каждый день.

5. Не ложитесь спать с мокрой головой

Влажные волосы гораздо более хрупки, чем сухие, и из-за трения о подушку их кончики травмируются. По этой же причине нельзя наматывать на мокрые волосы полотенце в виде тюрбана. Вообще полотенце должно быть мягким, с коротким ворсом. Не надо также тереть волосы, выжимать их. Достаточно просто промокнуть их полотенцем.

6. Аккуратнее с расчесыванием!

Мокрые волосы расчесывать вообще не следует — только после высыхания. Можно пользоваться средствами, которые дополнительно увлажнят и распутают волосы. Расчесывание следует начинать с концов, постепенно поднимаясь все выше, чтобы не вырвать и не повредить волосы.

7. Питайте волосы изнутри

Очень большое значение имеет рацион. Если сидеть на диете и морить себя голодом, волосы расти не будут. Питание должно быть полноценным и разнообразным. В первую очередь нужны продукты, богатые белком и омега-3-ненасыщенными жирными кислотами — например, жирная рыба, такая как лосось, карп и скумбрия.

Очень позитивно на рост волос влияют также продукты, содержащие железо — например, печень, капуста, тыква.

Вещества, принципиально важные для роста волос:

Белки — это основа всех тканей человека.

Витамины группы B — они участвуют в синтезе белка.

Коллаген — входит в состав волос, повышает их эластичность.

Цинк — способствует росту волос, нормализует состояние кожи головы.

Медь — препятствует обламыванию волос.

Кремний — укрепляет и ускоряет рост волос.

Прием витаминных комплексов с такими компонентами может оказать существенную поддержку волосам. Однако предварительно следует проконсультироваться с врачом, и, возможно, провести анализы на предмет недостатка в организме тех или иных питательных веществ.

8. Не забывайте подстригаться!

Многие считают, что отращивание волос предполагает полный отказ от их стрижки. Это неправильно — даже при самом тщательном уходе кончики волос портятся, обламываются, и в результате волосы растут хуже. Поэтому хотя бы раз в два-три месяца нужно идти в парикмахерскую и подравнивать концы.