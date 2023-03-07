Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
3 часа назад

Как избежать побочных эффектов после химического пилинга

Москва24

Нанесение скрабов, плотного крема и декоративной косметики в восстановительный период после пилинга может привести к негативным последствиям.

Как избежать побочных эффектов после химического пилинга
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова.

По своей сути, пилинг – это контролируемый химический ожог кожи, отметила она. С наибольшим риском развития побочных эффектов связаны именно глубокие процедуры, но их в дерматокосметологии используют не так часто, пояснила врач.

В основном косметологи проводят срединные и поверхностные процедуры.

Первый вид пилинга может вызвать незначительные обратимые реакции, наиболее распространенная из которых – пигментация. Риск получить ее выше у людей с темным фототипом кожи, уточнила врач.

Также после срединного пилинга кожа на лице может отекать. В этом случае необходимо обратиться к своему косметологу, чтобы он назначил наружное лекарственное средство, посоветовала Мошкова.

Кроме того, надо учитывать, что испарения пировиноградной или трихлоруксусной кислоты во время пилинга могут вызвать раздражение глаз, слизистой носа и полости рта, предупредила дерматолог.

Что касается поверхностных пилингов, они обычно переносятся комфортно и осложнений практически не вызывают. Но даже после них важно соблюдать основные рекомендации, отметила Мошкова.

В восстановительный период стоит отказаться от плотного крема для лица. Он будет создавать пленку, что может спровоцировать появление милиумов – белых угрей, сказала дерматолог.

"Важно не забывать умываться каждый день и не наносить декоративную косметику на кожу до момента ее полного восстановления. Пренебрежение этими правилами чревато развитием бактериального гнойного осложнения", – предупредила врач.

Кроме этого, людям с частым обострением герпеса за два дня до процедуры стоит начать прием противовирусных препаратов. После пилинга на месте химического воздействия высок риск появления высыпаний, отметила Мошкова.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий