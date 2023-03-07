Как избежать побочных эффектов после химического пилинга

Нанесение скрабов, плотного крема и декоративной косметики в восстановительный период после пилинга может привести к негативным последствиям.

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Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова.

По своей сути, пилинг – это контролируемый химический ожог кожи, отметила она. С наибольшим риском развития побочных эффектов связаны именно глубокие процедуры, но их в дерматокосметологии используют не так часто, пояснила врач.

В основном косметологи проводят срединные и поверхностные процедуры.

Первый вид пилинга может вызвать незначительные обратимые реакции, наиболее распространенная из которых – пигментация. Риск получить ее выше у людей с темным фототипом кожи, уточнила врач.

Также после срединного пилинга кожа на лице может отекать. В этом случае необходимо обратиться к своему косметологу, чтобы он назначил наружное лекарственное средство, посоветовала Мошкова.

Кроме того, надо учитывать, что испарения пировиноградной или трихлоруксусной кислоты во время пилинга могут вызвать раздражение глаз, слизистой носа и полости рта, предупредила дерматолог.

Что касается поверхностных пилингов, они обычно переносятся комфортно и осложнений практически не вызывают. Но даже после них важно соблюдать основные рекомендации, отметила Мошкова.

В восстановительный период стоит отказаться от плотного крема для лица. Он будет создавать пленку, что может спровоцировать появление милиумов – белых угрей, сказала дерматолог.

"Важно не забывать умываться каждый день и не наносить декоративную косметику на кожу до момента ее полного восстановления. Пренебрежение этими правилами чревато развитием бактериального гнойного осложнения", – предупредила врач.