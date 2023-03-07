Как правильно использовать сыворотки для кожи

Если за зиму у вас накопились проблемы с кожей и даже любимый крем не помогает, скорее всего, стоит подумать о более действенном средстве. Неплохим решением проблемы может стать сыворотка.

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Сыворотки справляются даже с самыми сложными и застарелыми проблемами – шелушением, жирностью и сухостью кожи, забитостью пор, потерей упругости, акне и веснушками, способны выровнять тон кожи, «подтянуть» ее, снять покраснение и отечность. В тандеме с увлажняющими и защитными гелями, бальзамами и кремами сыворотки просто незаменимы в весенний период, когда кожа на лице особенно нуждается в витаминах.

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О том, зачем вообще нужны сыворотки для лица, из чего они состоят, как работают и с чем сочетаются, изданию «Вести Подмосковья» рассказала бренд-менеджер по маркетингу ООО «Русская Косметика» Анастасия Мельникова.

Что такое сыворотка?

«Сыворотка для лица представляет собой средство дополнительного ухода, с максимально насыщенной концентрацией активных компонентов. Чаще всего сыворотки подбираются для решения конкретных задач – увлажнения, себорегулирования, отбеливания, регенерации и других проблем кожи лица», – разъясняет специалист.

Отмечается, что во всех сыворотках содержится ударная доза аминокислот, отвечающих за образование поперечных связей в коллагене и эластине. Аминокислоты как бы «сшивают» клетки дермы между собой, и овал лица приобретает четкие контуры. Среди других «действующих веществ» сывороток – витамины, экстракты из целебных растений, натуральные масла, глицерин, гиалуроновая, гликолевая и молочная кислоты. И хотя все ингредиенты исключительно натуральные, подбирать средство нужно очень осторожно.

Как выбрать сыворотку?

Как и любые другие косметические средства, сыворотки нужно подбирать строго индивидуально. «Большое содержание кислот и эфирных масел может вызвать раздражение у обладательниц сухой и чувствительной кожи, а масляная консистенция – усугубить проблему закупорки пор. Лучше доверять составам, прошедшим лабораторные испытания и имеющим дополнительные сертификаты качества», – указывает эксперт.

При этом, выбирая сыворотку, нужно учитывать индивидуальные особенности, которые зависят от типа кожи. Их четыре: жирная, комбинированная, сухая и чувствительная. Определить свой тип, в принципе, не так уж сложно, но точно это сделать сможет лишь специалист бьюти-клиники или салона, где есть соответствующая диагностика.

Это важно, потому что сыворотка, как никакое другое косметическое средство, действует прицельно точно. При этом эффект от применения может проявиться практически сразу, так как тщательно подобранный комплекс компонентов сывороток воздействует на самые глубинные слои дермы.

Сыворотка+

Как правило, сыворотки дополняют различными уходовыми средствами.

«Сыворотки – продукт дополнительного ухода, именно поэтому сыворотки лучше всего «закрывать» кремом по типу кожи – увлажняющим или питательным», – разъясняет эксперт.

Так, для жирной проблемной кожи подойдут легкие гелевые сыворотки на основе мицеллярной воды, в составе которых есть цинк, для борьбы с акне – сыворотки с ретинолом. В их состав входят глицерин, силиконы с антибактериальными и балансирующими компонентами, алоэ. Для сухой и чувствительной кожи лучше использовать насыщенные липидами кремовые сыворотки, способные создавать защитный барьер и быстро восстанавливать водный баланс, избавлять кожу от сухости сухость и стянутости.

Вернуть комфорт вялой и обезвоженной коже лица помогут силиконовые капли с липидами и церамидами. С гиперпигментацией борются сыворотки с маслом чайного дерева, со старением – с глицерином и оливковым маслом, антиоксиданты в составе сывороток избавляют от воспалений и отеков.

В какое время года применять?

«В холодное время года кожа нуждается в большем количестве увлажняющих и питательных компонентов. Поэтому зимой можно использовать сыворотки с ретинолом и кислотами, которые обеспечивают отшелушивающий и регенерирующий эффект. Летом эффективны увлажняющие и антиоксидантные сыворотки», – заключает специалист.