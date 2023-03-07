Что может спровоцировать обвисание груди после маммопластики

Долгосрочный результат маммопластики зависит от эластичности кожи и на 60 % от мастерства пластического хирурга. Об этом рассказал «ФедералПресс» главный пластический хирург минздрава Свердловской области Алексей Ткаченко.
Врач считает, что результат пластической операции примерно на 60 % зависит от хирурга, а на 40 % – от состояния ткани пациентки. В некоторых случаях соотношение может выглядеть как 70 и 30 %, но не меньше, подчеркнул Алексей Ткаченко.
«Есть такой термин «тургор» – эластичность тканей. На самом деле молочная железа, это, скажем так, 3D-конструкция, состоящая из железистой ткани, жировой ткани и кожного чехла. Так вот, если тургор кожи слабый, вялый, то как бы идеально мы не сделали операцию, к сожалению, процессы обвисания будут», – отметил пластический хирург.
По словам Ткаченко, сейчас существуют разные методики проведения маммопластики, и хороший хирург обязан владеть как минимум несколькими методиками.
Он должен использовать ту технологию, которая подойдет в каждом конкретном случае, чтобы максимально правильно воздействовать на отдаленный результат.