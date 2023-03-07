Что может спровоцировать обвисание груди после маммопластики

«Есть такой термин «тургор» – эластичность тканей. На самом деле молочная железа, это, скажем так, 3D-конструкция, состоящая из железистой ткани, жировой ткани и кожного чехла. Так вот, если тургор кожи слабый, вялый, то как бы идеально мы не сделали операцию, к сожалению, процессы обвисания будут», – отметил пластический хирург.