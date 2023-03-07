Варианты нежных макияжей для 8 марта

Преображение займет всего полчаса, но подарит весеннее настроение.

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Нежный весенний праздник вдохновляет на перемены, каждой женщине хочется выглядеть неотразимо. Неважно, куда вы отправляетесь — на семейный обед, прогулку с друзьями, ресторан с избранником.

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Самый простой способ преобразиться всего за полчаса и почувствовать, что наконец наступила весна, — сделать нежный макияж.

Фиолетовые мечты

Нежный лиловый или фиолетовый цвет идет всем, а весной он смотрится особенно актуально и женственно. При этом для современных образов совсем необязательно обладать навыками визажиста, достаточно дополнить привычный образ небольшим акцентом.

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Выровняйте тон лица, зафиксируйте брови гелем, на верхнее веко пальцем нанесите сияющие тени нейтрального оттенка и растушуйте их с помощью любимого бронзера или скульптора. А нижнее веко прокрасьте нежными фиолетовыми или лиловыми тенями, растушуйте линию. Останется лишь прокрасить ресницы и немного оживить губы нюдовым блеском.

Еще один вариант акцентного макияжа — нанести сияющие лиловые тени во внутренний уголок глаз.

Больше сияния

Стеклянная кожа — настоящий тренд этой весны. Сияющая, гладкая — она сама по себе станет изюминкой макияжа, поэтому не придется делать сложную тушевку теней или использовать яркую помаду.

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Для начала воспользуйтесь увлажняющей базой для кожи и тональным кремом с натуральным финишем, зафиксируйте основу прозрачной пудрой и добавьте легкий хайлайтер на скулы, спинку носа, внутренние уголки глаз. Не бойтесь переборщить: если решили сиять, то не останавливайте себя.

Голливудский шик

Классика макияжа никогда не потеряет актуальности: черные стрелки, красная помада смотрятся женственно и очень соблазнительно. Главное, соблюдайте простые правила: Уделите внимание тону кожи: красная помада подчеркивает все несовершенства, поэтому важно, чтобы основа была плотной, а все высыпания необходимо скрыть.

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Перед тем, как нарисовать стрелку подводкой, воспользуйтесь черным карандашом (важно, чтобы он был хорошо заточен), прорисуйте пространство между ресничками. Так стрелка будет смотреться ярче, а ресницы гуще.

Выбирая цвет помады, присмотритесь к вариантам с холодным подтоном: они сделают зубы белее и подойдут всем.

Шоколадная дымка

Этот вариант макияжа делает взгляд томным, нежным, притягательным. Для начала нужно создать межресничную стрелку коричневым карандашом и слегка растушуйте ее. Затем на все подвижное веко нанесите матовые теплые коричневые тени и растушуйте их по складке века.

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