С помощью чего можно избавиться от морщин

Избавиться от морщин можно лишь с помощью ботокса. Косметический массаж в этой области абсолютно бесполезен, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-дерматолога, косметолога, трихолога Татьяну Егорову.

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По ее словам, подобный массаж может помочь купировать глубокие провисания, а также вернет тонус кожи. Но такие манипуляции не избавят лицо от морщин, подчеркнула врач.

"Если мы говорим про углубления в области корругатора, это такие глубокие морщины, образующиеся на переносице, когда человек хмурит брови, там только ботокс, больше ничего", – заявила Егорова.

Вместе с этим она отметила, что ставить инъекции можно уже с восемнадцатилетнего возраста. Однако прибегать к данной процедуре следует лишь тем, кто отличается сильно выраженной мимикой.