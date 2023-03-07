69-летняя модель показала седые волосы на камеру и была обругана

«Люди выглядят старше с сединой. Если вы можете себе позволить закрасить ее, то почему вы это не сделаете?», «Пожалуйста, закрась! Бог сделал тебя самой красивой блондинкой в этом мире», «Это, может быть, "круто", но не настолько...», «Тебе так хорошо быть блондинкой. Зачем тебе серые волосы?», «Седина тебя очень старит», — высказывались они.