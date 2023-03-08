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1 час назад

Хирург перечислила пять лучших пластических операций для женщин

Lenta.ru

Хирург Келли Киллин перечислила пять лучших пластических операций для коррекции женской внешности. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Хирург перечислила пять лучших пластических операций для женщин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, доктор внесла в список липосакцию (удаление жировых отложений в различных участках тела), подтяжку верхних век и маммопластику, направленную на уменьшение размера груди. Последняя, по словам специалистки, может минимизировать боли в спине и шее и избавить от онемения рук.

Кроме того, Киллин назвала подтяжку живота удачным решением для тех, кто резко сбросил вес или не смог прийти в форму после беременности. «Она поможет быстро избавиться от дряблости кожи и выглядеть прекрасно уже в первый день после операции», — заявила врач.

В заключение медик посоветовала обратить внимание на липофилинг. Так, упомянутая процедура позволяет изменить форму ягодиц и других частей тела. «Восстановление после него очень легкое, а риск деформации контуров фигуры низок. Себе тоже планирую сделать данную процедуру!» — указала Киллин.

В феврале пластический хирург Любовь Гауэр перечислила лучшие операции и косметологические процедуры для омоложения после 40 лет. В первую очередь врач рекомендовала зрелым россиянкам присмотреться к эндоскопическому лифтингу лба. В то же время эксперт уточнила, что для улучшения вида зоны вокруг глаз выполняется круговая блефаропластика.

Красота,Пластические операции,
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