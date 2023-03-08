Допускают почти все: самая распространенная ошибка в рисовании стрелок

Тщательно вырисовываете стрелки на глазах, проводя у зеркала непростительно много времени, а они все равно получаются разной длины и толщины? Рассказываем, как не допустить самую распространенную бьюти-ошибку в этом деле, в материале «Рамблера».

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Мечтаете научиться рисовать идеальные стрелки на глазах, но постоянно спотыкаетесь, казалось бы, о несущественные детали? Есть ошибка, мешающая добиться кошачьего взгляда, которую допускают почти все девушки в макияже. Что же мы делаем не так, спросите вы? Объясняем — выводим кончик стрелки с закрытым глазом, из-за чего просто не видим зону нависания века и не можем задать линии правильное направление. В результате такая стрелка получается ломаной и точно не делает взгляд более выразительным.