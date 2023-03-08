Крем на основе паутины разработали в Петербурге

На косметический рынок России может выйти редкий продукт. Студенты из Петербурга разработали крем на основе паутины. Подробности – у корреспондента «МИР 24» Анастасии Стуровой.

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Восемь часов очистки паучьего белка от примесей – и сырье для крема готово. Средство в большей степени медицинское, но может работать и как омолаживающее. Аналогов в России нет.

«Наша инновация – как раз в пропорциях, в протоколе очистки белка. Мы продолжаем проводить исследования, возможно, подключать какие-то иные компоненты, которые могут усиливать эффект», – рассказывает технический специалист проекта Григорий Горевич.

Все началось в крохотной комнатке университета, в которой студент Дауддин Дауди изучал пауков-птицеедов.

«Мы придумали самую простую конструкцию для сбора паутины, она не сильно сложная или высокотехнологичная. Пауки оплетают ее паутиной, и этого количества нам может хватить на один эксперимент», – поясняет, руководитель проекта, магистрант ИТМО Дауддин Дауди.

Сначала Дауддин хотел разработать медицинский пластырь, который будет сам быстро заживлять повреждения кожи. А потом понял: перспективы у его идеи – куда шире. К команде Дауддина присоединились молодые ученые из разных регионов России. Так создали стартап, и работают уже не только с паутиной.

«Паутина используется, но такие же уникальные свойства можно получать при комбинации различных пептидов, чем мы также занимаемся. Более промышленный процесс получения этих белков может быть из белков шелкопряда», отмечает Дауддин Дауди.

Первые испытания петербургский крем прошел успешно. Разработчики планируют выйти на косметический рынок.