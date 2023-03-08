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1 час назад

Дерматологи назвали три этапа ухода за лицом, которые помогут сохранить молодость

Вечерняя Москва

Ритуал утреннего умывания — не только способ взбодриться, но и отличная мера профилактики старения, пишет американское издание She Finds. Эксперты посоветовали добавить к очищению лица еще два этапа: они помогут вернуть коже упругость, сияние и предотвратить появление морщин.

Названы три этапа ухода за лицом, которые помогут сохранить молодость
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Шаг № 1: очищение

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Процедуры ухода должны учитывать циркадный ритм кожи, объяснила дерматолог Анджела Кейси. По ее словам, в это время кожа завершает фазу ночного отдыха и восстановления:

— Проницаемость кожи в утренние часы меньше в сравнении с вечерними. Проникновение гидрофильных и липофильных соединений достигает максимума ранним утром.

Поэтому первый шаг в любом антивозрастном уходе — умывание сбалансированным по рН нежным очищающим средством с использованием теплой воды. Этот шаг удаляет остатки пота и загрязнений, которые скопились за ночь.

Шаг № 2: сыворотка с витамином С

Тренер по борьбе со старением кожи Гэбриэль Риченс посоветовала наносить сыворотку с витамином С непосредственно после умывания и перед нанесением увлажняющего крема.

— Сыворотка с витамином С — важнейший этап утреннего ухода для борьбы со старением, независимо от возраста или типа кожи, — отметила специалист.

По ее словам, сыворотка защищает от воздействия окружающей среды, делает цвет лица ровным и сияющим, ускоряет выработку коллагена, который укрепляет кожный барьер и разглаживает морщины.

Знание своего типа кожи (жирный, сухой или комбинированный) поможет найти подходящее косметическое средство:

— При повышенной чувствительности стоит начать с низкой концентрации в 5–10 процентов и постепенно повышать. Нормальная, сухая, жирная или зрелая кожа могут выдержать более насыщенные составы. Оптимальное соотношение для большинства типов составляет около 15–20 процентов.

Шаг № 3: увлажняющий крем с SPF

Доктор Луиджи Л. Полла призвала использовать увлажняющий крем с SPF каждый день, 365 дней в году, независимо от погоды, температуры или активности.

По словам эксперта, солнцезащитный крем стоит наносить, даже если человек находится в помещении, так как солнечные лучи могут воздействовать через окна, также есть риск, что понадобится в спешке выбежать на улицу по делам.

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