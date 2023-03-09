Косметолог рассказала, кому противопоказаны устройства с микротоками

Аппаратом с микротоками опасно пользоваться больным онкологией, страдающим эпилепсией и тем, у кого есть пирсинг. Об этом Москве 24 рассказала дерматовенеролог, косметолог, врач интегративной медицины, кандидат медицинских наук Оксана Павленко.

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По ее словам, классическая микротоковая терапия обладает лимфодренажным, детоксикационным противовоспалительным, бактерицидным и регенерирующим эффектом.

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"Это особенно ценно в реабилитационный период. Например, после круговой подтяжки лица, когда заживают швы, а организм реагирует отечностью на хирургическое вмешательство", – пояснила косметолог.

Эффект от самостоятельного использования гаджетов с микротоками будет только в сочетании с качественными косметологическими процедурами.

"Домашняя терапия поможет усилить достигнутые вместе со специалистом эстетические изменения. Она поддержит тонус кожи, улучшит цвет лица, снизит отечность, усилит действие ухаживающих средств", – сказала Павленко.

Микротоковую терапию в домашних условиях рекомендуется проводить не чаще чем дважды в неделю по 15–20 минут. Через каждые два-четыре дня необходимо делать перерыв. Курс составляет 10–15 сеансов, после чего можно повторять терапию два-четыре раза в месяц, отметила специалист.

Однако проводить процедуры с микротоками можно далеко не всем, предупредила она.

Они противопоказаны людям с эпилепсией и другими расстройствами ЦНС, кардиопатией (поражением миокарда. – Прим. ред.), сердечной аритмией.

Оксана Павленко – дерматовенеролог, косметолог

Запрещено использовать микротоки при острой форме онкологии или в стадии ее ремиссии, которая длится менее пяти лет. Также процедура противопоказана, если в теле есть кардиостимулятор, штифты, золотые нити или пирсинг в зоне воздействия. К противопоказаниям относится и наличие гиперчувствительности к току или его индивидуальной непереносимости, перечислила врач.

Временно отказаться от процедур необходимо во время беременности, при обострении инфекционных заболеваний и повышении температуры. Это же относится к ситуациям, когда в зоне воздействия есть заболевания кожи в острой фазе, предупредила косметолог.

Также специалист прокомментировала мнение, что микротоки нельзя применять при наличии заболеваний щитовидной железы. По ее словам, в данной ситуации не все так однозначно.

"Поэтому при желании решить эстетическую проблему важно обратиться к косметологу. После сбора анамнеза он подберет одну или несколько методик, которая поможет достичь результатов безопасно", – заключила Павленко.