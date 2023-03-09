Врач рекомендовала женщинам есть эти продукты для выработки коллагена

«Не секрет, что для поддержания молодости кожи организму необходим коллаген, который самостоятельно синтезируется собственными клетками и фибробластами. Основные источники коллагена - это мясо, рыба, морепродукты, яйца, а также орехи и морская капуста. Кроме того, коллагена много в костном бульоне и холодце. Предполагается, что основное богатство такого коллагена, поступающего извне, - это пептидные комплексы, на которые он распадается при приеме внутрь», - сказала Колчева.