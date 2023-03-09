Врач рекомендовала женщинам есть эти продукты для выработки коллагена

Поддержать молодость кожи через синтез собственного коллагена в организме можно, разнообразив рацион костными бульонами, морепродуктами и цитрусовыми. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила врач-дерматовенеролог, заведующая отделением косметологии отдела оказания специализированной медицинской помощи Московского центра дерматологии и косметологии департамента здравоохранения столицы Полина Колчева.
«Не секрет, что для поддержания молодости кожи организму необходим коллаген, который самостоятельно синтезируется собственными клетками и фибробластами. Основные источники коллагена - это мясо, рыба, морепродукты, яйца, а также орехи и морская капуста. Кроме того, коллагена много в костном бульоне и холодце. Предполагается, что основное богатство такого коллагена, поступающего извне, - это пептидные комплексы, на которые он распадается при приеме внутрь», - сказала Колчева.
По ее словам, для синтеза коллагена необходим также витамин С, поэтому в свой рацион лучше добавить богатые этим элементом продукты - например, цитрусовые.
Специалист также напомнила, что при использовании БАД с коллагеновыми или другими добавками, а также витаминных комплексов, необходимо предварительно проконсультироваться с врачом.
«Необходимо понимать, что кроме состояний дефицита тех или иных микроэлементов, наблюдаются состояния гипервитаминозов, когда дополнительный прием соответствующих препаратов может быть опасен для здоровья, или генетически обусловленные изменения, сопровождающиеся нарушением метаболизма некоторых веществ. Поэтому прежде, чем начать принимать те или иные БАД, необходимо сдать соответствующие анализы и проконсультироваться с врачом», - добавила Колчева.