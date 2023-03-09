Названы два популярных продукта, бесполезных в уходе за собой

Визажист Наумов назвал мини-спонжи и тканевые маски бесполезными в уходе за собой. Сейчас в магазинах так много разных средств для красоты и всякой косметики, что разобраться в этом изобилии просто не представляется возможным. Но с советами визажиста Сергея Наумова это сделать будет явно проще. Он перечислил несколько косметических средств и вещей для макияжа, которые вам не нужны.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Рейтинг бессмысленной косметики возглавили мини-спонжи. По словам визажиста, яйцо классического размера, то есть обычный спонж, легко справится с тщательной проработкой даже самых труднодоступных зон.

Другой ненужной вещью оказался «отдельный крем для рук, ног и ж*». Визажист считает, что одна банка с надписью «крем для тела» заменит их все.

Карандаши для слизистой с шиммером визажисту тоже не очень понравились. Хотя они делают макияж эффектным, стоит помнить о том, что шиммер может травмировать деликатную зону глаза.

Рассыпчатые пигменты не подойдут вам, если вы не профи.

«Используйте тени в любом агрегатном состоянии, и будет вам счастье», — сказал он.

Тканевые маски, по мнению визажиста, тоже не выдерживают никакой критики.