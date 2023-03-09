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16 минут назад

Ошибка в уходе за кожей рук, которую допускают многие

Мира Маркина

Если вы постоянно используете крем для рук, но на коже все равно появляются цыпки, покраснения и шелушения, стоит проверить его состав. Рассказываем, какие компоненты средства могут вызывать неприятные ощущения, в материале «Рамблера».

Ошибка в уходе за кожей рук, которую допускают многие
Фото: unsplash.comunsplash.com

Индивидуальную непереносимость и аллергию никто не отменял, но, скорее всего, дело в том, что в вашем креме для рук слишком много масел. Парафин и вазелин могут спровоцировать отеки, но никак не сухость, а вот чистые натуральные масла могут сыграть с вами злую шутку. В целом они улучшают состояние кожи (рук, лица, тела), но при курсовом применении. При ежедневном использовании олеиновая кислота, которая входит в состав большинства масел (арганового, оливкового, миндального, подсолнечного), растворяет липидную мантию рогового слоя кожи. Из-за этого кожа начинает стремительно терять влагу, а вместе с ней — упругость и эластичность.

Запомните: натуральные масла нельзя использовать каждый день. Найти в составе их просто: они обозначаются «oil» и обычно указываются на этикетке раньше синтетических ингредиентов. Обязательно проверьте составы ваших кремов и наносите их с умом.

Правда ли, что русская баня – не просто гигиеническая процедура

Еще один важный момент: даже если вас устраивает состояние кожи рук, лучше все же не исключать уход за ней из ежедневной бьюти-рутины. Наносите крем на руки минимум два раза в день, но лучше увеличить количество «подходов» и использовать эмульсии в течение дня по мере необходимости, а также после каждого мытья рук.

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