Ошибка в уходе за кожей рук, которую допускают многие

Если вы постоянно используете крем для рук, но на коже все равно появляются цыпки, покраснения и шелушения, стоит проверить его состав. Рассказываем, какие компоненты средства могут вызывать неприятные ощущения, в материале «Рамблера».

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Индивидуальную непереносимость и аллергию никто не отменял, но, скорее всего, дело в том, что в вашем креме для рук слишком много масел. Парафин и вазелин могут спровоцировать отеки, но никак не сухость, а вот чистые натуральные масла могут сыграть с вами злую шутку. В целом они улучшают состояние кожи (рук, лица, тела), но при курсовом применении. При ежедневном использовании олеиновая кислота, которая входит в состав большинства масел (арганового, оливкового, миндального, подсолнечного), растворяет липидную мантию рогового слоя кожи. Из-за этого кожа начинает стремительно терять влагу, а вместе с ней — упругость и эластичность.

Запомните: натуральные масла нельзя использовать каждый день. Найти в составе их просто: они обозначаются «oil» и обычно указываются на этикетке раньше синтетических ингредиентов. Обязательно проверьте составы ваших кремов и наносите их с умом.