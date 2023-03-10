Блогерша увеличила губы и осталась с «усами» на лице

Блогерша Мелисса Керман из США показала неожиданные последствия увеличения губ. Соответствующие кадры она разместила в своем TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В опубликованном ролике инфлюэнсерша с никнеймом mk_who, чей блог насчитывает 76,9 тысячи подписчиков, призналась, что после проведения косметической процедуры над ее верхней губой появилась выпуклость. По словам юзерши, часть введенного под кожу средства вытекла, вследствие чего образовалась падающая на кожу тень. «Теперь я словно осталась с усами на лице», — посетовала Керман.

Зрители решили поддержать американку в комментариях под публикацией. «Мне, на самом деле, нравится внешний вид», «У меня был похожий опыт, когда я вколола филлеры», «Просто снимайте себя под другим углом», — написали они.