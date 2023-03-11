Как спасти волосы: врач предупредила об опасности после 40 лет

Повышенное и прогрессирующее выпадение волос, приводящее к частичному или полному облысению, можно предотвратить, если вовремя обратить внимание на проблему.

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Как отмечают врачи, допустимым считается ежедневное выпадение 50-150 волос. Однако из-за длительного стресса, нарушения функции щитовидной железы, плохой циркуляции крови на определенных участках и проблем с сосудами волосы могут выпадать более интенсивно, а расти все хуже.

"Выпадение волос также может быть следствием аутоиммунных процессов, дисбалансов микроэлементов - дефицита железа, меди, кремния, селена, цинка, недостатка аминокислот", - отметила в интервью "Газете.Ru" врач превентивной медицины Елена Вешнякова.

Эндокринолог Александра Ракша уточнила, что алопеция (патологическое выпадение волос) чаще встречается у мужчин, чем у женщин. У представителей сильно пола, как правило, процесс начинается на теменной и лобной областях. У женщин волос становится меньше в области пробора.

Александра Ракша подчеркнула, что у женщин тоже может быть андрогенная алопеция, но гораздо реже: после 40 лет при менопаузе. Стоит иметь это в виду.

Предотвратить облысение помогают средства с миноксидилом, также применяется мезотерапия (в кожу головы вводят специальные лечебные коктейли).

"Помогает микротоковая терапия - воздействие импульсных токов низкой частоты, лазерная терапия", - отметила Вешнякова.