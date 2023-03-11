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2 часа назад

Жир уходит моментально? Врач рассказала о секретном способе похудения звезд

Российская Газетаиещё 1

Быстро избавиться от накопленных за зиму лишних килограммов, не навредив здоровью, хочется каждому. Неужели это возможно? Сегодня широко обсуждается новый способ, который якобы поможет быстро похудеть без изнурительных тренировок и диет. Дескать, вернуть стройность позволит всего один укол.

Врач раскрыла секретный способ похудения звезд
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В применении таких уколов публично признался Илон Маск. Подобной методикой пользовалась и Ким Кардашьян. Метод в беседе с aif.ru оценила директор Института клинической эндокринологии НМИЦ эндокринологии Минздрава России, доктор медицинских наук Екатерина Трошина.

"В данном случае речь идет о препарате, зарегистрированном только в США и ЕС для лечения ожирения", - отметила специалист, подчеркнув, что в России пока он не зарегистрирован, а значит применяться не может.

Однако есть у нас уколы-аналоги, которые используются для похудения.

Стоит иметь в виду, что такие легкие способы стремительного преображения подходят не всем - назначить их может только врач. Самостоятельное применение чревато побочными эффектами - от нарушений пищеварения, развития депрессивных расстройств до осложнений со стороны почек и печени.

Использование препаратов в формате "самолечения" должно сопровождаться четким пониманием того, что могут появиться неожиданные и нежелательные результаты, еще раз подчеркнула доктор медицинских наук. Врач же, знающий обо всех минусах и плюсах, а также о правильной дозировке зарегистрированных препаратов, всегда несет ответственность за дальнейшее состояние пациента.

Ранее врачи предостерегли от монодиет, авторы которых обещают быстрое похудение за короткий период. В частности, например, не стоит "сидеть" на кефирной диете. Напиток только разжигает аппетит, а особенности его состава могут наоборот "помочь" набрать лишние килограммы.

Красота,Екатерина Трошина,Илон Маск,Ким Кардашьян,Минздрав РФ,ЕС,
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