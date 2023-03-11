Врач раскрыла секретный способ похудения звезд

Быстро избавиться от накопленных за зиму лишних килограммов, не навредив здоровью, хочется каждому. Неужели это возможно? Сегодня широко обсуждается новый способ, который якобы поможет быстро похудеть без изнурительных тренировок и диет. Дескать, вернуть стройность позволит всего один укол.

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В применении таких уколов публично признался Илон Маск. Подобной методикой пользовалась и Ким Кардашьян. Метод в беседе с aif.ru оценила директор Института клинической эндокринологии НМИЦ эндокринологии Минздрава России, доктор медицинских наук Екатерина Трошина.

"В данном случае речь идет о препарате, зарегистрированном только в США и ЕС для лечения ожирения", - отметила специалист, подчеркнув, что в России пока он не зарегистрирован, а значит применяться не может.

Однако есть у нас уколы-аналоги, которые используются для похудения.

Стоит иметь в виду, что такие легкие способы стремительного преображения подходят не всем - назначить их может только врач. Самостоятельное применение чревато побочными эффектами - от нарушений пищеварения, развития депрессивных расстройств до осложнений со стороны почек и печени.

Использование препаратов в формате "самолечения" должно сопровождаться четким пониманием того, что могут появиться неожиданные и нежелательные результаты, еще раз подчеркнула доктор медицинских наук. Врач же, знающий обо всех минусах и плюсах, а также о правильной дозировке зарегистрированных препаратов, всегда несет ответственность за дальнейшее состояние пациента.