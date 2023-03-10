Как сделать макияж для проблемной кожи

Возможно ли сделать макияж при проблемной коже? Вместе с экспертом рассказываем о нюансах использования декоративной косметики для тех, кто страдает акне. Как сделать красивый и ровный макияж, если у вас проблемная кожа, акне, себорея, любому ли состоянию кожи это подойдет или нужно воздержаться от косметики — разбираемся вместе с основателем натуральной косметики Ecomake Анастасией Федосовой.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Не будем лукавить, обладательницам проблемной кожи (в частности с ухудшенным состоянием) дерматологи и косметологи не рекомендуют использовать декоративную косметику. Сначала нужно вылечить кожу и наладить внутренние процессы организма (питание, витамины, гормоны и т.п.). Но если на носу важное мероприятие, где предстоит появиться при полном параде, с макияжем и прической, обращение к декоративной косметике не избежать.

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Давайте рассмотрим основные этапы создания макияжа для кожи с акне. В первую очередь стоит пояснить, какая именно кожа считается проблемной. Обычно наблюдаются следующие признаки: покраснения, сухие участки, неровная бугристая поверхность, расширенные поры, угревые высыпания, комедоны, аллергические реакции на коже, зуд.

Как подготовить проблемную кожу к макияжу

Обладательницам проблемной кожи никак нельзя пропускать этап подготовки: очищение, тонизация, увлажнение. Идеально подойдут натуральные средства — в них нет агрессивных ПАВ, а также других опасных компонентов, которые могут попасть через проблемные участки (спирт, тальк, силиконы и пр.).

Для начала сотрите излишки себума мицеллярной водой. После этого необходимо умыться, используя очищающую пенку/гель без агрессивных ПАВ. Помните — не оставляйте пенку на лице надолго, и не допускайте очищения кожи до «скрипа». Так можно нарушить водный и гидролипидный баланс кожи. Примерно раз в неделю делайте маски для лица, в составе которых есть глина, чтобы устроить «детокс» для кожи, подсушить воспаления.

После очищения нормализуйте естественный кислотно-щелочной баланс (pH) кожи. Используйте тоники/гидролаты. Они успокаивают кожу, тонизируют, сужают поры и увлажняют кожу. Только после этого шага приступайте к комплексному увлажнению, так вы сможете избежать высыпаний. Протирайте кожу аккуратно, не давите на нее, чтобы не травмировать воспаленные участки и не «поднять» шелушения.

В финале необходимо увлажнить кожу. Подойдут сыворотки, крем для лица. Они хорошо насыщают кожу влагой, питают полезными микроэлементами. Наносите тонким слоем, так, чтобы не создавать излишнюю пленку.

Как сделать ровный тон

Поскольку проблемная кожа имеет довольно неровный покров, необходимо для начала выровнять его, используя праймер и тональное средство. Избегайте стойких продуктов, выбирайте средства без комедогенных масел и жирных спиртов в составе. Стоит отдать предпочтение легким тональным BB и CC-кремам, которые будут увлажнять кожу.

Но самый лучший вариант — использовать рассыпчатую минеральную пудру для макияжа, которая состоит из природных компонентов (минералов), перемолотых до состояния пудры, в ней нет воды, силиконов, консервантов и прочей химии. Она выравнивает тон, подходит всем девушкам вне зависимости от возраста и типа кожи.

В случаях если у вас есть локальные высыпания, раздражения, воспользуйтесь корректором или консилером, а уже после наносите тональную пудру. Так вы сможете скрыть несовершенства и растушевать корректор. После создания ровного тона можно переходить к нанесению других продуктов: бронзера, румян, хайлайтера. Обращайте внимание на состояние кожи, если очаги воспалений сильно выражены, старайтесь не делать сильных акцентов в макияже.

На что нужно обращать внимание при выборе косметики

Изучайте состав. Избегайте следующих компонентов: тальк, масла — они закупоривают поры, нарушают процесс влагоудержания и обмена. Тоже самое касается спирта — он обладает подсушивающим эффектом, стимулирует усиленную выработку кожного сала. Выбирайте косметику, в которой встречаются полезные ингредиенты: оксид цинка, уменьшает воспаления, аллантоин — восстанавливает и увлажняет кожу.

Чем закрепить макияж, если проблемная кожа

Для этого рекомендуем воспользоваться хитростями визажистов: — Наносите матовую рассыпчатую пудру до и после создания макияжа, предварительно нанеся на кожу базу. Так пудра сделает тон ровным.

— В качестве «финиша» распылите немного тоника/гидролата на кожу, чтобы макияж закрепился на коже (рекомендация при применении минеральной косметики).

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