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2 часа назад

Девушка с самыми большими губами в мире рассказала о желании увеличить их еще

Lenta.ru

Обладательница самых больших губ в мире намерена увеличить их снова, потому что захотела еще сильнее походить на куклу Bratz. Как сообщает Daily Mail, фанаты опасаются, что губы болгарки могут просто лопнуть.

Девушка с самыми большими губами в мире хочет их увеличить еще
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Андреа Иванова из города София в Болгарии начала менять свою внешность еще в 2018 году. Чтобы добиться полного сходства с куклами Bratz, девушка начала вводить филлеры в губы, подбородок и линию челюсти. Недавно она поделилась с подписчиками информацией, что потратила около полутора тысяч долларов на «скульптурный» подбородок и теперь надеется поставить новый рекорд. Это достижение она намерена добавить к самопровозглашенному титулу владелицы самых больших губ в мире.

Однако болгарка не собирается останавливаться и рассказала о желании увеличить губы еще раз. Фанаты опасаются, что это может привести к необратимым последствиям, так как губы девушки уже выглядят так, словно могут в любую минуту лопнуть.

Андреа уже сообщала подписчикам, что несколько клиник отказали ей в процедуре, предупредив, что последующий ввод филлера может стать для нее фатальным.

Bratz — название серии кукол, которых с середины 2001 года выпускает компания MGA Entertainment. Это похожие на Барби куклы, изображающие девочек-подростков. Их отличительными особенностями можно считать необычные пропорции лица и фигуры: у кукол большие головы и хрупкие, худые тела, крупные миндалевидные глаза, подчеркнутые ярким макияжем, почти незаметные носы и очень полные губы.

Ранее сообщалось о модели из Канады, у которой разорвался грудной имплант. Потратившая миллионы на пластические операции девушка планирует возвращаться к более естественной внешности после опасного инцидента.

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