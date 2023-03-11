Диетолог назвал эффективный способ замедлить старение

Эффективный способ замедлить старение посоветовал женщинам в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург. По словам специалиста, большое влияние на их красоту, продолжительность молодости и ощущение счастья оказывает железо.

Фото: Мослента Мослента

«Чтобы женщине быть железно здоровой, ей необходимо железо. Большинство представительниц прекрасного пола живут с дефицитом этого элемента. Дефицит железа ускоряет старение женщины, лишает ее молодости, здоровья и красоты. Но его нехватку не всегда бывает просто установить. Общий анализ крови зачастую не дает необходимой информации», — заявил специалист.

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По этой причине женщинам важно регулярно сдавать анализ на ферритин. Врачи также могут предложить проверить сывороточное железо, но этот анализ крайне неточный, на него лучше не соглашаться, отметил диетолог.

«Ферритин — это та форма, в которой железо находится в сыворотке, это как бы «депо» железа в организме. Норма ферритина: 20-200. Насторожиться нужно, когда показатель ферритина ниже 30», — объяснил Гинзбург.

По словам эксперта, многие думают, что стоит бить тревогу только в случае железодефицитной анемии. Однако в большом количестве случаев дефицит железа не проявляется анемией. Анемия может появиться позже, и чтобы до нее не доводить, нужно сдавать анализы и обращать внимание на внешние симптомы.

О дефиците железа могут говорить бледность кожи, быстрая утомляемость, вялость, апатия, потеря интереса к жизни. Это связано с тем, что железо участвует в окислительных процессах, которые дают нам энергию. На фоне дефицита железа очень быстро стареет кожа, потому что оно участвует в цепи ферментативных реакций, необходимых для синтеза коллагена, эластина и тех белков кожи, которые поддерживают ее тонус, ее молодость

Диетолог считает серьезной проблемой то, что люди не придают этим симптомам большого значения, не пытаются с ними бороться.

«А ведь на фоне усталости появляется тревожность, какая-то обида, психологические нарушения. Развивается целый ком проблем, который отчетливо мешает женщине жить и быть счастливой», — сказал он.

Чтобы не довести себя до железодефицитной анемии, нужно есть богатые железом продукты — мясо, печень, листовые овощи, а также принимать препараты с железом. Через месяц или два можно будет заметить повышение работоспособности, жизнестойкости, радости, кожа и здоровье в целом изменятся в лучшую сторону.

«Женщины теряют железа больше, чем может восполнить обычная пища, поэтому периодически нужен прием содержащих железо поливитаминов», — заключил врач.