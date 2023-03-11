Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
47 минут назад

Какие брови старят женщину: ответ мастера

РИА "ФедералПресс"

Лучше ориентироваться на особенности своего лица, а не слепо следовать трендам.

Какие брови старят женщину: ответ мастера
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Состарить женщину на несколько лет могут не только неправильно подобранный макияж, но и неудачная форма бровей. Мастер причесок Оксана Белонина рассказала, какие брови добавят возраста лицу.

«Лицо делают старше слишком темные, черные брови, очень графичные», – говорит Оксана Белонина.

Мастер уточнила, что если на бровях волоски зачесаны вниз, то это тоже не сделает женщину моложе. По мнению Белониной, стоит избегать и бровей-ниточек. Однако самое главное – это не следовать трендам, а подбирать форму бровей под свое лицо и по своему вкусу, отметила мастер, пишет «А теперь внимание!». Ранее «ФедералПресс» сообщал, почему маски из еды не приносят пользу коже. Визажист объяснила, по каким причинам «съедобные» маски не могут положительно влиять на состояние кожи и в чем заключается их главная опасность.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий