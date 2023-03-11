Какие брови старят женщину: ответ мастера

Мастер уточнила, что если на бровях волоски зачесаны вниз, то это тоже не сделает женщину моложе. По мнению Белониной, стоит избегать и бровей-ниточек. Однако самое главное – это не следовать трендам, а подбирать форму бровей под свое лицо и по своему вкусу, отметила мастер, пишет «А теперь внимание!». Ранее «ФедералПресс» сообщал, почему маски из еды не приносят пользу коже. Визажист объяснила, по каким причинам «съедобные» маски не могут положительно влиять на состояние кожи и в чем заключается их главная опасность.