Виды пластических операций после большой потери веса

Пластический хирург Зоир Донаев рассказывает о самых популярных процедурах, которые помогут избавиться от лишней кожи и вернуть тонус тканей

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Потеря лишнего веса, кроме несомненных эстетических преимуществ, несет огромную пользу для организма, снижая риски развития сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Однако, при всех преимуществах у резкого похудения есть и обратная сторона — избыточная, дряблая, некрасивая кожа, которая не успевает, а часто и не в состоянии принять новые контуры тела, несмотря ни на какие усилия со стороны косметологов или фитнес-тренеров. Такое напоминание о прошлом может серьезно подпортить радость от похудения, однако, выход есть.

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Избавиться от лишней кожи, вернуть тонус тканей, а заодно и улучшить форму груди, рук, живота или ягодиц можно методами пластической хирургии. Какие пластические операции подходят после потери лишнего веса?

Одна из самых распространенных процедур — контурная пластика тела (бодилифтинг). За одну операцию возможно подтянуть кожу на животе, сформировать красивую линию талии, бедер и ягодиц, избавиться от избыточной кожи на руках. Операция по подтяжке всего тела кардинальным образом меняет силуэт, возвращая легкость и красоту. Кроме этого, операция позволяет подтянуть ослабевшие мышцы живота, вернув ей упругость, а органам брюшной полости — нормальное физиологическое положение. Операция показана тем, кто уже достиг своего оптимального веса и не планирует худеть в дальнейшем.

Часто бывает так, что круговая подтяжка тела не требуется даже после значительного похудении — кожа и мышцы успевают прийти в форму естественным образом. Однако, даже в этом случае остается две проблемные области, которые больше всего страдают при потере веса — зона живота и груди.

Первое, что теряет свою форму при любом похудении — это грудь. Никакие физические упражнения не помогут вернуть красивую форму груди, это возможно только методами пластической хирургии — подтяжкой или увеличением объема при помощи имплантов.

Подтяжка груди возможна в тех случаях, когда собственных тканей молочной железы достаточно для формирования красивой формы груди. Если собственных тканей недостаточно для этого, требуется установка имплантов.

Подтяжка живота помогает сделать его плоским и красивым, особенно в тех случаях, когда только диеты и физических упражнений недостаточно. Подтяжка живота позволяет удалить лишнюю кожу и ткани, сформировать красивый пупок и вернуть его в нормальное положение. Результат операции — плоский и упругий живот, который лучше всего соответствует стройной и подтянутой фигуре.

Еще одна проблема, которая часто появляется после значительного похудения, — плоские ягодицы. Увеличение ягодиц возможно методами липофилинга или при помощи имплантов. Оба варианта помогут придать желаемую форму и объем этой области тела. Важно помнить, что все перечисленные операции лучше проводить после достижения оптимального веса тела.