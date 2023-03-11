Весне дорогу: правила ухода за руками после зимы

Зима ушла, мы все в предвкушении теплых весенних деньков. Однако типично зимние проблемы, с которыми сталкивается наша кожа, еще не ушли. Температура воздуха на улице по-прежнему еще не вполне комфортная, а в помещении из-за отопительных приборов — пересушенный. Поэтому кожа нуждается в особом уходе, и это касается в том числе наших рук. Изучаем, какие главные правила нужно выполнять в весенний период и на какие бьюти-средства стоит обратить внимание. Не забыть про перчатки Мы не один раз повторяли, что в холодное время выходить на улицу без перчаток нельзя ни в коем случае. Косметологи будто услышали эти рекомендации и выпустили в свет очень необычную бьюти-новинку — жидкую перчатку от MI22 Professional Hand Care. Это средство на 6—8 часов защищает кожу от ветра, холода и воды, а в сухом офисном воздухе препятствует испарению влаги с поверхности кожи, обладает водоотталкивающими свойствами. Жидкая перчатка интенсивно увлажняет и питает кожу, а фитостерил олеат в ее составе способствует формированию новых липидных слоев — они отвечают за упругость и эластичность тканей. Использовать ее нужно так: наносите на руки крем, а позже «закрываете» его 2—3 каплями жидкой перчатки. Только помните, что использовать это средство на ночь нельзя, только дневной уход. Скорая помощь Если же момент упущен, и кожа рук после зимнего периода стала сухой и потрескавшейся, то пора прибегать к экстренным мерам. В качестве SOS-средства подойдет Крем-воск от трещин для очень сухой кожи от Epil Profi. Входящие в состав средства Д-пантенол, экстракты ромашки и подорожника эффективно заживляют ранки и трещины. Мочевина ускоряет регенерацию клеток. Пчелиный воск не дает развиться воспалительным процессам. Масла кокоса и карите увлажняют кожу. Средство подходит для ухода и за другими «проблемными» участками: кожей локтей, ступней, пятками. Винотерапия То, что виноградные косточки богаты полезными элементами, знали еще в Древней Греции. Действительно, полифенолы винограда гораздо эффективнее витаминов С и Е, они активно борются со свободными радикалами, продляя таким образом молодость нашей кожи. Именно виноград и его косточки являются основным компонентом известного французского бренда Caudalie. Бьютиголики, конечно же, прекрасно знакомы со средствами этой марки, а нынешней весной винотерапию для рук и ног можно попробовать в салонах «Пальчики». «Комплекс 'Винотерапия: Антиоксидантный спа-уход» в «Пальчиках» основан на профессиональной линии по уходу за телом Vinotherapist: мы предлагаем точно такой же уход, как в собственном спа-центре Les Sources de Caudalie в Бордо, — рассказала Варвара Котова, директор по продукту и обучению сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики». — Спа-ритуал помогает напитать даже самую сухую кожу, улучшает обмен веществ, разглаживает мелкие морщинки, делает кожу мягкой и нежной. В составе средств Vinotherapist только натуральные ингредиенты: органическое масло карите, кристаллы коричневого сахара и, конечно, полифенолы, масло виноградных косточек и экстракт из красного винограда. Для винотерапии используются четыре изысканных средства Caudalie: - Vinosculpt cкраб для тела c виноградными косточками (он бере); - Vinotherapist веганский питательный бальзам для тела (интенсивно питает и восстанавливает кожу, устраняет ощущение зуда и стянутости, придавая мягкость и эластичность даже самой чувствительной и сухой коже). - Vinotherapist изысканный крем для рук и ногтей (питает и восстанавливает сухую кожу рук без эффекта жирной пленки, укрепляет ногти и смягчает кутикулу); - Vinotherapist питательный крем для ног (активизирует микроциркуляцию и устраняет ощущение тяжести в ногах).