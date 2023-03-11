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3 часа назад

Раскрыт способ улучшить состояние волос

Lenta.ru

Чтобы улучшить состояние волос и защитить их от повреждений, в душе необходимо использовать кондиционер и смывать его с помощью расчески. Такое способ раскрыла трихолог одной из лондонских клиник Сьюзи Хаммонд, сообщает The Mirror.

Раскрыт способ улучшить состояние волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Хаммонд, многие эксперты рекомендуют не расчесывать мокрые волосы расческой. Однако специалист посоветовала держать в ванной комнате расческу с широкими зубьями и смывать ей кондиционер.

«Это один из главных советов, который я даю всем своим пациентам. В итоге они видят гораздо меньше повреждений и меньше спутывания, потому что таким образом они распределяют этот кондиционер по всей длине волос», — объяснила Хаммонд.

Однако она рекомендовала не расчесывать мокрые волосы после душа.

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