Как убрать мешки под глазами: советы дерматолога

Причиной появления мешков под глазами может быть банальный недосып, заболевания эндокринной системы и даже наследственность. Если отёки образуются не из-за недугов, то проблему можно решить косметологическими средствами. Избавиться от мешков под глазами в домашних условиях помогут специальные патчи и маски, рассказала дерматолог Наталия Жовтан. Также она посоветовала один народный способ.

Главные причины мешков под глазами

Среди основных причин появления неприятных отёков под глазами врачи называют стресс, недосып и нехватку белка в организме. Ещё навредить внешности могут вредные привычки, и речь тут не только про алкоголь и курение. К примеру, некоторые едят и сразу после этого ложатся спать. В итоге простые углеводы и соль задерживают жидкость, и утром человек просыпается с опухшим лицом.

Наконец, мешки под глазами появляются из-за нарушения работы эндокринной системы. Снижении активности работы щитовидной железы тоже задерживает жидкость, в результате чего образуется отёк. Проблемы с почками тоже могут быть причиной. Если их не решать, то никакая косметика не поможет, отметила Жовтан.

Как убрать мешки под глазами дома

Для борьбы с отёками можно и нужно использовать патчи для глаз, сказала дерматолог. По её словам, максимальный эффект патчи дадут в охлаждённом виде. Просто подержите аппликаторы на полке в холодильнике и потом ставьте.

«За счёт низкой температуры произойдёт сужение сосудов, тем самым будет достигнут противоотёчный эффект», — пояснила врач «Лайфу».

Также справиться с мешками под глазами помогут массажёры и специальные аппликаторы для нанесения средств вокруг глаз. Последние нужно тоже охлаждать.

Народный способ избавиться от мешков под глазами

Врач напомнила, что издревле с отёками боролись за счёт сужения сосудов. А добиваются этого охлаждением проблемного места. Можно самому сделать кубик льда, в состав которого войдут отвары трав. Это могут быть экстракты зелёного чая, ромашки или петрушки. Этим кубиком нужно промассировать кожу в районе глаз.