Невеста набила тату на ягодице в качестве сюрприза жениху в брачную ночь

Фотограф Мэдисон с никнеймом brideisapersonality набила тату на ягодице перед свадьбой в качестве сюрприза жениху. Соответствующий ролик появился в ее TikTok -аккаунте, который насчитывает более 25 тысяч человек.

Невеста рассказала, что решила удивить своего возлюбленного и придать остроты их брачной ночи. Она отметила, что ради этого за 11 дней до церемонии бракосочетания нанесла на кожу первую букву его имени — G, и продемонстрировала кадры из тату-салона. При этом блогерша добавила, что они с избранником договорились не вступать в интимную связь до официального оформления отношений.