Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
3 часа назад

Невеста набила тату на ягодице в качестве сюрприза жениху в брачную ночь

Lenta.ruиещё 1

Фотограф Мэдисон с никнеймом brideisapersonality набила тату на ягодице перед свадьбой в качестве сюрприза жениху. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 25 тысяч человек.

Невеста набила тату на ягодице в качестве сюрприза жениху в брачную ночь
Фото: Лента.руЛента.ру

Невеста рассказала, что решила удивить своего возлюбленного и придать остроты их брачной ночи. Она отметила, что ради этого за 11 дней до церемонии бракосочетания нанесла на кожу первую букву его имени — G, и продемонстрировала кадры из тату-салона. При этом блогерша добавила, что они с избранником договорились не вступать в интимную связь до официального оформления отношений.

«У нас с моим женихом еще не было секса, мы ждем свадьбы. Так что это будет приятный, маленький, пикантный сюрприз», — заявила девушка.

Ранее в марте немецкая татуировщица и модель Мара Инкпериал с рисунками по всему телу показала откровенное фото в пищевой пленке. Так, девушка снялась обнаженной, позируя с распущенными волосами на фоне стены.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий