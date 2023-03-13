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2 часа назад

Химик-косметолог рассказал в подкасте Beauty Brains, почему крем для век стоит дороже обычного

Мира Маркина

В интернете давно спорят о том, есть ли необходимость в покупке отдельного крема для ухода за кожей век. Точку в дискуссии решил поставить химик-технолог и соведущий подкаста Beauty Brains Перри Романовски.

Химик объяснил, почему крем для век стоит дороже обычного
Фото: UnsplashUnsplash

По словам эксперта, в любом креме должны быть три компонента, работающих на непосредственный уход за кожей. Это увлажнитель (например, глицерин или гиалуроновая кислота), окклюзионное вещество (вазелин или масло ши) и эмолент, придающий гладкость и мягкость эпидермису. В рамках одной линейки средств составы могут незначительно меняться. Значит, и крем для век тоже. Однако истина может быть где-то посередине.

Перри отметил, что чаще всего при производстве крема для век убирают отдушку, которая может стать причиной аллергической реакции глаз. В некоторых случаях имеющуюся формулу немного меняют, например, чтобы сделать средство менее плотным или липким. Но факт в том, что любые изменения состава – это деньги. Как разработка принципиально новой формулы, так и коррекция уже имеющейся влекут за собой испытания на безопасность продукта. Они стоят дорого.

Еще один фактор, влияющий на цену продукта – разнообразие его состава. Компания закупает больше химических компонентов в меньшем объеме. И это тоже увеличивает затраченные на производство средства, отражается на стоимости крема.

Наконец, третий фактор, увеличивающий стоимость крема для век – это маркетинг.

«Другая цена – это один из факторов, которые убеждают потребителя, что перед ним другой продукт», – пояснил мысль эксперт.

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