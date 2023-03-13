Клиентка оценила свою новую прическу словами «подстригли бензопилой»

Клиентка парикмахерской с никнеймом @thatsme.thecatlady оценила свою новую прическу в салоне словами «подстригли бензопилой». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Девушка рассказала, что хотела изменить внешний вид и попросила мастера сделать ей модную стрижку-бабочку, однако, по словам юзерши, полученный результат отличался от желаемого. На размещенных кадрах блогерша продемонстрировала, что осталась с короткими рваными прядями.

«У меня были длинные волосы, и я попросила стрижку-бабочку, а не неровно обрезанный боб. Выглядит так, будто кто-то подстриг меня бензопилой, пока у парикмахера был завязаны глаза», — заявила тиктокерша.