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1 час назад

Клиентка оценила свою новую прическу в салоне словами «подстригли бензопилой»

Lenta.ru

Клиентка парикмахерской с никнеймом @thatsme.thecatlady оценила свою новую прическу в салоне словами «подстригли бензопилой». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Клиентка оценила свою новую прическу словами «подстригли бензопилой»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка рассказала, что хотела изменить внешний вид и попросила мастера сделать ей модную стрижку-бабочку, однако, по словам юзерши, полученный результат отличался от желаемого. На размещенных кадрах блогерша продемонстрировала, что осталась с короткими рваными прядями.

«У меня были длинные волосы, и я попросила стрижку-бабочку, а не неровно обрезанный боб. Выглядит так, будто кто-то подстриг меня бензопилой, пока у парикмахера был завязаны глаза», — заявила тиктокерша.

В ноябре 2022 года сообщалось, что студентка-эколог Энни Макэлвин из Новой Зеландии захотела подстричь челку в парикмахерской и осталась с внешностью Фродо Бэггинса. «Я не просила о данном сходстве, но не стану расстраиваться из-за произошедшего. Я большая поклонница "Властелина колец"», — заявила девушка.

Красота,
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