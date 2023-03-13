Какие существуют альтернативы подтяжке лица

Не секрет, что одним из ключевых факторов ухода за собой является регулярное посещение косметолога.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Сегодня мы пообщались с Дарьей Фетисовой. Она является пластическим хирургом, создателем Московской школы косметологии SCHOOL ZOOM и международным тренером по инъекционной технологии.

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К Дарье уже много лет обращаются за помощью звёзды шоу-бизнеса. Особенно известен авторский комплекс под названием «ГОЛЛИВУДСКИЙ».

– Дарья, в чем секрет комплекса «Голливудский»? Почему он так популярен среди ваших пациентов?

–Данный комплекс разработан мной лично, как альтернатива классической подтяжки лица.

Конечно, если говорить про подтяжку лица с помощью пластической хирургии, мы имеем множество преимуществ, такие как: долгосрочный результат, быстрая подтяжка лица, явный омолаживающий эффект. Такой вид подтяжки лица отлично подходит для тех, у кого свои плотные ткани на лице, которые не нужно восполнять. Но также есть и недостатки в виде длительной реабилитации, остающихся рубцов и высокой стоимости.

Что же касается комплекса «ГОЛЛИВУДСКИЙ» — это нити + блефаропластика одномоментно. Это своеобразная безоперационная подтяжка лица, которая, кстати выигрывает перед классической подтяжкой. Здесь мы имеем: быстрое омоложение, улучшение качества кожи, здоровый румянец, упругость лица, разглаживание и предотвращение появления мимических и возрастных морщин. А дополнительным плюсом комплекса являются сравнительно быстрая реабилитация, отсутствие рубцов или осложнений и снижение цены за процедуру.

Соответственно: ГОЛЛИВУДСКИЙ КОМПЛЕКС — это блефаропластика век и нитевой лифтинг снизу.

Нитевой лифтинг может дополняться заполнением объемов на лице, уменьшением отечности и моей авторской методикой, которая называется «ХУДОЕ ЛИЦО», которая структурирует, не добавляя при этом объёма.

Ещё одно большое преимущество данного комплекса в том, что пациент остаётся «собой», мы не лишаем его естественности и индивидуальности.