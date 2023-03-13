Парикмахер назвала вечно модные цвета волос

Парикмахер Стелла Чини назвала вечно модные цвета волос. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Эксперт разместила видео, в котором рассказала, что пробовала различные техники окрашивания и выбрала из них те, которые хотела бы повторить. В первую очередь специалист выделила темно-фиолетовый цвет. По ее словам, данный оттенок является идеальным для тех, кто хочет изменить свой имидж, но не кардинально.

Вдобавок Чини отметила медно-русый и темно-серый. «Они очень естественны, и в целом это одни из самых нежных оттенков», — пояснила автор ролика.