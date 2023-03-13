Откуда берутся прыщи: рассказывает врач-косметолог

С большинством безвредных образований на коже сталкиваются и женщины, и мужчины. Покажите человека, у которого нет родинок или никогда не появлялись прыщи и чёрные точки. При этом совсем лёгкого отношения к ним быть не должно — есть такие кожные образования, которые опасны развитием настоящего заболевания. Подробнее о прыщах и не только рассказала врач-косметолог Татьяна Крыгина.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Прыщи: различия по видам

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Чёрные точки выглядят как маленькие пятна тёмного цвета на поверхности кожи. Они состоят из масла, застрявшего внутри поры. Чёрные — вследствие того, что оно вступило в реакцию с воздухом.

Белые угри — это маленькие круглые пятна белого или цвета кожи. Появляются из-за того, что кожное сало и мёртвые клетки кожи заблокировали поры.

Папулы — маленькие твёрдые красные бугорки на коже. Избыток жира, бактерий и отмерших клеток кожи проникает глубже в эпидермис, вызывая воспаление, — тогда на коже возникают они. Если папул очень много, кожа становится похожей на наждачную бумагу.

Пустулы — это приподнятые красные бугорки, в них жёлтый или белый гной. Процесс их формирования: кожное сало, бактерии и отмершие клетки эпителия собираются в области устья поры, и там же активируются патогенные микробы.

Чёрные точки, белые головки и широкие поры

Прыщи, или угри — это не просто косметический дефект, а полноценное заболевание кожи. Оно развивается из-за того, что железы эпидермиса производят кожное сало в избытке. Этот процесс провоцируют разные факторы, среди них гормональные изменения во время полового созревания, менструации или менопаузы, а также стресс, беспокойство или депрессия.

Узелки и кисты

Узелки появляются вследствие забивки пор — кожное сало смешивается с отмершими клетками кожи и бактериями, которые затем попадают глубоко в кожу. А избыток жировой основы и бактерий провоцирует инфекции и воспаление внутри кожи. Если давить прыщи, после узелков могут остаться шрамы.

Кисты выглядят как крупные, опухшие красные пятна и могут быть очень болезненными на ощупь. На самом деле это мембрана, образовавшаяся вокруг заражённой области. Они тоже могут оставить после себя след в виде шрамов.

Гиперпигментация

Это нарушение окраски кожи, когда одни участки темнее других. Явление распространённое и, как правило, безвредное. Возникает в результате генетических факторов, повреждения от длительного воздействия солнца или появления рубцов в области угрей.

Веснушки — тип гиперпигментации, который человек может унаследовать от родителей. Они могут появиться в любом месте на теле.

Пигментные пятна могут появиться на участках кожи, которые подвергаются воздействию солнца.

Мелазма — тип гиперпигментации, который может развиться во время беременности или при приёме противозачаточных таблеток. Всё потому, что из-за гормональных изменений растёт уровень меланина — пигмента, который придаёт коже окраску.

Вросшие волосы

Это результат скручивания волосков вокруг оси или врастания в кожу, может привести к появлению красных зудящих бугорков. Появляется такой дефект после удаления волос методом восковой эпиляции, бритья и выщипывания.

Родинки

Родимые пятна — дефекты, которые появляются на коже новорождённого либо при рождении, либо вскоре после этого. Одни остаются у человека на всю жизнь, другие же могут с годами исчезнуть. Они могут появиться из-за:

нарушения внутриутробного развития кровеносных сосудов;

процесса, когда клетки пигмента кожи сливаются, создавая родинки или участки более тёмной кожи;

разрастания ткани, которое создаёт выпуклые участки утолщённой кожи.

Родинки могут быть любого цвета, в том числе розового, красного и коричневого, плоскими или поднятыми, похожими на пятно или синяк. Они считаются безвредными, но некоторые из них на коже ребёнка могут говорить о наличии основного заболевания. Но иногда и неопасные родимые пятна могут быстро увеличиваться. Лучше всего, чтобы все родинки были осмотрены дерматологом.

Выдавливание прыщей

Безобидные высыпания на теле легко спутать с другими видами воспалительных элементов, поэтому не все прыщи можно выдавливать самостоятельно. Нельзя трогать высыпания с наличием воспаления, предупреждала ранее косметолог-терапевт Кристина Радина.