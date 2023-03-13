Визажист назвала россиянкам главные ошибки в уходе за лицом

Визажист Александра Астер назвала россиянкам главные ошибки в уходе за лицом. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

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В первую очередь специалист отметила использование скраба, в составе которого находятся абрикосовые косточки. По ее словам, данное средство травмирует кожу и может вызвать воспаления из-за образовавшихся рубцов.

Кроме того, среди частых ошибок Астер выделила пренебрежение косметическими продуктами с SPF.

«Ужасная ошибка считать, что солнце полезно коже и может "подсушить" воспаление. Ультрафиолетовые лучи от солнца вызывают раннее старение, ожоги и риск рака кожи», — пояснила эксперт.

Помимо прочего, собеседница издания призвала женщин не забывать смывать макияж после вечеринок. Оставленный на ночь тональный крем забивает поры на лице, а тушь — на веках, что впоследствии может спровоцировать воспаление, предупредила Астер.

В заключение мастер посоветовала не использовать кислоты и ретинол одновременно.