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3 часа назад

Парикмахер назвала визуально старящую женщин прическу

Lenta.ruиещё 1

Сотрудница салона Milk + Blush Николь Петти назвала прическу, которая визуально старит женщин. Соответствующий комментарий приводит Express.co.uk.

Парикмахер назвала визуально старящую женщин прическу
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам эксперта, женщинам зрелого возраста стоит избегать укладки с начесом, поскольку она способна испортить внешний вид и подчеркнуть морщины.

«Для этой прически требуется много продуктов, которые оказывают давление на волосы, что может привести к их чрезмерной ломкости», — добавила Петти.

Кроме того, как утверждает специалистка, упомянутая укладка может заострить внимание на любых признаках старения.

«Стиль 50-х и 60-х годов выделяет гусиные лапки в области глаз», — заявила парикмахер.

В качестве альтернативы Петти предложила пожилым женщинам носить классический шиньон, который зрительно добавляет объем волосам.

«Такой способ является мгновенной и гораздо более дешевой заменой косметическому уходу за лицом или ботоксу», — уточнила она.

В январе парикмахер и визажист Дана Тейт раскрыла три визуально старящие ошибки при создании прически. В первую очередь эксперт призвала подписчиков перестать закрашивать седину краской темных цветов. Вдобавок специалист отметила в перечне ошибок короткие прямые челки и обильное использование лака для укладки волос.

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