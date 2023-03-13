6 рецептов домашней косметики из подаренных на 8 Марта цветов

Подаренные на 8 Марта цветы можно превратить в маску для лица, лосьон для рук и душистую ванну.
Об этом рассказали в онлайн-издании «Страсти».
Читайте в материале.
Лепестки увядшей розы могут стать королевской водой — универсальным средством, которое используется как дезодорант, тоник для лица и даже помогает от головной боли.
В пену густо взбитого яичного белка добавляют одну ложку мёда, две столовых ложки муки и несколько капель розовой воды. Получившуюся смесь нанести на кожу и смыть через 20 минут.
Душистая ванна
Из лепестков розы можно приготовить домашнюю соль для ванн. Для этого 200 грамм обычной поваренной соли смешивают с увядшими лепестками и оставляют в плотно закрытой банке на две недели. За это время соль вытянет из лепестков все душистые вещества.
Цветки белой лилии заливают спиртом и оставляют в сосуде из тёмного стекла на шесть недель. Смесь хранят в холодильнике, ежедневно разводя водой перед использованием. Средство смягчает и разглаживает кожу.
Если смешать цветки белой лилии с мёдом и горчичным порошком, получится мазь от веснушек.
Одну столовую ложку лепестков жасмина и розы залить двумя стаканами кипятка. Через шесть часов настой следует процедить и добавить в него две ампулы витамина В1. Получится лосьон для сухой или чувствительной кожи.
Его можно приготовить летом. В термос положить по столовой ложке васильков, календулы, подорожника, череды и ромашки, залить стаканом кипятка и оставить на ночь.
Если добавить к настою трав чайную ложку мёда, то получится успокаивающий и заживляющий воспалённую кожу крем.