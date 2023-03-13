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2 часа назад

6 рецептов домашней косметики из подаренных на 8 Марта цветов

Клопс.Ru

Подаренные на 8 Марта цветы можно превратить в маску для лица, лосьон для рук и душистую ванну.

6 рецептов домашней косметики из подаренных на 8 Марта цветов
Фото: unsplashunsplash

Об этом рассказали в онлайн-издании «Страсти».

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Королевская вода

Лепестки увядшей розы могут стать королевской водой — универсальным средством, которое используется как дезодорант, тоник для лица и даже помогает от головной боли.

Для приготовления воды потребуются:
  • лепестки розы,
  • лаванда,
  • измельчённая апельсиновая и лимонная цедра,
  • мята,
  • яблочный уксус,
  • дистиллированная вода.
Как приготовить:
  1. Ингредиенты нужно тщательно перемешать, а затем залить кипящей водой и настаивать в течение часа.
  2. К 60 мл получившейся жидкости добавить 60 мл яблочного уксуса. После смесь перелить в тёмный сосуд и оставить в тёмном месте.
  3. Через две недели его необходимо процедить и добавить полтора стакана дистиллированной воды.

Маска для пористой кожи

В пену густо взбитого яичного белка добавляют одну ложку мёда, две столовых ложки муки и несколько капель розовой воды. Получившуюся смесь нанести на кожу и смыть через 20 минут.

Душистая ванна

Из лепестков розы можно приготовить домашнюю соль для ванн. Для этого 200 грамм обычной поваренной соли смешивают с увядшими лепестками и оставляют в плотно закрытой банке на две недели. За это время соль вытянет из лепестков все душистые вещества.

Лосьон из лилий

Цветки белой лилии заливают спиртом и оставляют в сосуде из тёмного стекла на шесть недель. Смесь хранят в холодильнике, ежедневно разводя водой перед использованием. Средство смягчает и разглаживает кожу.

Если смешать цветки белой лилии с мёдом и горчичным порошком, получится мазь от веснушек.

Лосьон из жасмина

Одну столовую ложку лепестков жасмина и розы залить двумя стаканами кипятка. Через шесть часов настой следует процедить и добавить в него две ампулы витамина В1. Получится лосьон для сухой или чувствительной кожи.

Крем из васильков

Его можно приготовить летом. В термос положить по столовой ложке васильков, календулы, подорожника, череды и ромашки, залить стаканом кипятка и оставить на ночь.

Если добавить к настою трав чайную ложку мёда, то получится успокаивающий и заживляющий воспалённую кожу крем.

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