Вам пойдет! Как подобрать очки по форме лица

Простые правила помогут найти идеальную модель.

«Кошачий глаз», «Авиаторы» и другие модные модели очков идут далеко не всем. А подбирать оправу — настоящий квест, поэтому многие считают, что очки портят их внешность. Чтобы избавиться от этого стереотипа, руководствуйтесь несложными правилами: вы точно найдете свою идеальную модель.

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Для начала лайфхак: возьмите кусочек мыла и подойдите к зеркалу. Нарисуйте овал, а затем обведите свое отражение в зеркале. Сравните получившиеся фигуры. Так вы поймете, какой у вас тип лица, увидите особенности — широкий лоб или массивный подбородок. Главное помнить: это особенности, а не недостатки.

Тяжелый низ лица

Итак, вы определили, что от овала ваше лицо отличает массивный низ. Это может быть связано со строением черепа, возрастными изменениями, лишним весом. Такой подбородок отвлекает внимание от черт лица, поэтому задача очков должна уравновесить верхнюю и нижнюю часть.

Выбирайте оправы «лисички»: высокая посадка дужек, выступающие шарниры. Это очки, у которых весь объем оправы концентрируется наверху. Они подтянут черты лица и станут главным акцентом.

Сложный верх лица

Морщинки, природные мешки под глазами, тяжелые веки или опущенные брови — все эти особенности можно скорректировать с помощью оправы, которая заберет внимание на себя. Здесь два правила: очки должны выступать за глазницу снизу и иметь широкую оправу. Так и морщинки скроются, и глаза станут моложе.

Острые черты лица

Если обладателям круглого лица хочется добавить немного геометрии, то тем, кто имеет угловатые резкие скулы или квадратный подбородок, необходимо смягчить природные черты. Яркий пример такого типа лица — Оливия Уайльд и Джонни Депп. Поэтому они выбирают оправы кошачий глаз или овальные варианты. Они смягчают черты, делают лицо более гармоничным.

Треугольное лицо

Обладатели такого типажа — Леди Гага и Райан Рейнольдс. Обычно такой овал выглядит очень привлекательно, особенно, если уметь подчеркнуть плюсы. Выбирая очки, обладателям такого лица стоит обратить внимание на округлые модели с облегченным верхом. Отличный вариант — мягкий кошачий глаз без острых углов.

Очки, чтобы выглядеть моложе

Правильная оправа поможет визуально избавиться от нескольких лет. Самый простой способ — очки в нюдовой оправе, близкой к цвету вашей кожи. Такая модель проявит все черты лица, при этом облегчит их. Правда выровнять объемы с помощью нюдовой оправы точно не удастся.