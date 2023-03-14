Почему появляются брыли и как их убрать: разбираемся с экспертом

Появление брылей — классический сценарий при возрастных изменениях кожи. Super поговорил с экспертом и выяснил, какие процедуры помогут вернуть в норму овал лица и сохранить эффект надолго.
Брыли — это обвисшие участки кожи в области рта, щек и нижней челюсти. Они формируются из-за провисания мягких тканей и потери тонуса подкожно-жировой клетчатки под воздействием возрастных изменений. «В результате нарушается эстетический овал лица и утяжеляется подбородок, что не только выдает возраст человека, но иногда даже визуально добавляет его», — рассказывает Андрей Истранов, пластический хирург и ведущий специалист сети клиник «Семейная» направления Beauty.
Во-первых, не возлагать больших надежд на косметику и неинвазивные процедуры: бьюти-индустрия еще не придумала чудо-средств для подтяжки овала лица. На этом этапе распространенными методами в борьбе с брылями являются инъекционный липолиз и установка нитей. Липолитики разрушают жировые клетки, за счет чего устраняются излишки жировых отложений, нити являются одной из технологий подтяжки лица. Комбинация или каждая из процедур в отдельности помогут избавиться от брылей, однако в этом случае эффект, говорит Андрей Истранов, не будет продолжительным.
Самым гарантированным методом коррекции брылей сегодня является пластическая хирургия. Менее радикальный вариант — липосакция подбородочной области и нижней трети лица. По словам доктора, операция даст необходимый результат у пациентов в возрасте 30–45 лет с хорошей эластичностью кожи. Более радикальная методика — хирургическая подтяжка нижней трети лица и шеи в комбинации со SMAS-лифтингом.
«При таком вмешательстве выполняют разрез перед или за ухом, поэтому после операции остается малозаметный рубец, — объясняет Истранов. — Его наличие компенсируется красивым профилем с подтянутой линией нижней челюсти, так как данный вид пластики за счет глубокой проработки позволяет добиться более стабильных и эффективных результатов».
По словам Андрея Истранова, даже при идеально выполненной операции следует тщательно следить за состоянием кожи: посещать косметолога, делать массаж лица и (в идеале) отказаться от вредных привычек. Поддерживать результат также помогут соответствующие кремы и сыворотки с приставкой «лифтинг». В формулах такой косметики используют компоненты, которые стимулируют выработку коллагена и эластина: пептиды, аминокислоты, ретинол и экстракты водорослей. В уходе пригодятся и другие средства с антиэйдж-эффектом и соответствующими компонентами в составе.
Например, витамин С не только осветляет пигментацию, но и тормозит процесс распада все того же коллагена в организме.
Не лишней будет и гимнастика лица — комплекс упражнений, нацеленных на поддержку мышечного тонуса. На образование брылей может влиять привычка сжимать зубы, которая провоцирует зажатость жевательных мышц, поэтому действенной тренировкой будет банальное упражнение на открывание и закрывание рта. Важная деталь — расположение ладоней: их следует разместить по обеим сторонам лица, чтобы во время выполнения упражнения возникало небольшое сопротивление.
Брыли — явление малоприятное, однако они легко поддаются коррекции, а при правильном подходе и вовсе перестают быть проблемой. Соблюдайте бьюти-режим и не забывайте про массаж с гимнастикой — подтянутый овал лица вам гарантирован.