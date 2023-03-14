Почему появляются брыли и как их убрать: разбираемся с экспертом

Появление брылей — классический сценарий при возрастных изменениях кожи. Super поговорил с экспертом и выяснил, какие процедуры помогут вернуть в норму овал лица и сохранить эффект надолго.

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Генетика, стресс и другие причины образования брылей

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Брыли — это обвисшие участки кожи в области рта, щек и нижней челюсти. Они формируются из-за провисания мягких тканей и потери тонуса подкожно-жировой клетчатки под воздействием возрастных изменений. «В результате нарушается эстетический овал лица и утяжеляется подбородок, что не только выдает возраст человека, но иногда даже визуально добавляет его», — рассказывает Андрей Истранов, пластический хирург и ведущий специалист сети клиник «Семейная» направления Beauty.

удаление зубов. Длительное отсутствие зубов приводит к деформации челюсти и, как следствие, к изменению формы лица;

радикальное похудение. Резкий скачок веса влияет на строение подкожно-жировой клетчатки. Она истончается, из-за чего провисает кожа;

образ жизни. Нездоровые сон и питание вкупе с вредными привычками ощутимо сказываются на состоянии кожи и ведут к преждевременному старению;

стресс. Кортизол, или «гормон стресса», влияет не только на развитие акне, но и на провисание кожи. Под его воздействием нарушается выработка коллагена и эластина, что провоцирует потерю тургора;

гормональный сбой. Эстроген отвечает за синтез коллагена, который поддерживает плотность и эластичность кожи. Скачки гормона могут быть причиной появления брылей;

солнечные лучи. Специалисты не зря призывают пользоваться SPF-средствами: под воздействием солнечных лучей также разрушаются коллаген, эластин и фибробласты. Истранов добавляет, что появление брылей чаще всего обусловлено генетикой. «Они могут появиться в относительно раннем возрасте (до 30 лет), что связано с наследственностью, строением соединительной ткани и особенностью анатомии. У кого-то линия челюсти держится дольше, что также связано с генетикой», — говорит эксперт. Есть и другие факторы, которые влияют на образование брылей:

Что делать, чтобы избавиться от брылей

Во-первых, не возлагать больших надежд на косметику и неинвазивные процедуры: бьюти-индустрия еще не придумала чудо-средств для подтяжки овала лица. На этом этапе распространенными методами в борьбе с брылями являются инъекционный липолиз и установка нитей. Липолитики разрушают жировые клетки, за счет чего устраняются излишки жировых отложений, нити являются одной из технологий подтяжки лица. Комбинация или каждая из процедур в отдельности помогут избавиться от брылей, однако в этом случае эффект, говорит Андрей Истранов, не будет продолжительным.

Самым гарантированным методом коррекции брылей сегодня является пластическая хирургия. Менее радикальный вариант — липосакция подбородочной области и нижней трети лица. По словам доктора, операция даст необходимый результат у пациентов в возрасте 30–45 лет с хорошей эластичностью кожи. Более радикальная методика — хирургическая подтяжка нижней трети лица и шеи в комбинации со SMAS-лифтингом.

«При таком вмешательстве выполняют разрез перед или за ухом, поэтому после операции остается малозаметный рубец, — объясняет Истранов. — Его наличие компенсируется красивым профилем с подтянутой линией нижней челюсти, так как данный вид пластики за счет глубокой проработки позволяет добиться более стабильных и эффективных результатов».

Как сохранить результат подтяжки

По словам Андрея Истранова, даже при идеально выполненной операции следует тщательно следить за состоянием кожи: посещать косметолога, делать массаж лица и (в идеале) отказаться от вредных привычек. Поддерживать результат также помогут соответствующие кремы и сыворотки с приставкой «лифтинг». В формулах такой косметики используют компоненты, которые стимулируют выработку коллагена и эластина: пептиды, аминокислоты, ретинол и экстракты водорослей. В уходе пригодятся и другие средства с антиэйдж-эффектом и соответствующими компонентами в составе.

Например, витамин С не только осветляет пигментацию, но и тормозит процесс распада все того же коллагена в организме.

Не лишней будет и гимнастика лица — комплекс упражнений, нацеленных на поддержку мышечного тонуса. На образование брылей может влиять привычка сжимать зубы, которая провоцирует зажатость жевательных мышц, поэтому действенной тренировкой будет банальное упражнение на открывание и закрывание рта. Важная деталь — расположение ладоней: их следует разместить по обеим сторонам лица, чтобы во время выполнения упражнения возникало небольшое сопротивление.