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55 минут назад

Дерматологи объяснили, какие бальзамы сушат губы

Вечерняя Москва

В холодное время года губы сохнут и трескаются, даже если постоянно наносить на них бальзам. Эксперты объяснили, что зачастую важна не частота использования средства, а его состав, пишет британское издание The Sun. Некоторые бальзамы могут принести больше вреда, чем пользы.

Дерматологи объяснили, какие бальзамы сушат губы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Существует множество факторов, из-за которых могут сохнуть губы. Среди них — погодные условия, недостаточный уход, ингредиенты косметических средств, пищевые продукты, дрожжи, бактерии и даже ферменты, которые содержатся в слюне, объяснил дерматолог Брендан Кэмп.

Но, если неприятные ощущения ощущаются вскоре после нанесения бальзама, возможно, он только усугубляет ситуацию. Дерматолог Мона Гохара призвала избегать средств с покалывающим и охлаждающим эффектом.

— Все, что вызывает покалывание и холодок на губах, может быть потенциальным раздражителем. Не покупайте средства для губ с такими ингредиентами, как камфара, ментол или спирт, — объяснила эксперт.

Также, по рекомендации специалиста, не стоит покупать бальзамы с интенсивными запахами, ароматизаторами и красителями.

Доктор Кэмп предупредил, что такие средства грозят аллергическим дерматитом, который вызывает контакт с определенным веществом.

Чтобы увлажнить обезвоженные губы, нужно искать бальзамы с пчелиным воском, оливковым, касторовым, кокосовым маслами и маслом ши. Также продукт должен иметь солнцезащитный фильтр. Хорошо дополнят полезный состав гиалуроновая кислота и глицерин.

Чтобы предотвратить сухость губ, эксперты посоветовали пить много воды и есть продукты, что стимулируют выработку слюны: яблоки, огурцы, помидоры, кабачки, арбузы, лимоны и хрустящие волокнистые овощи, такие как морковь и сельдерей.

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