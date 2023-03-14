Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
54 минуты назад

Какой безобидный аксессуар для волос может привести к облысению

Клопс.Ru

Перетянутые резинками волосы становятся не только тонкими и секущимися, но ещё и начинают выпадать. Об этом «Клопс» рассказала трихолог Наталья Соболева.

Какой аксессуар для волос может привести к облысению
Фото: UnsplashUnsplash

«Некачественные резинки перетягивают волосы, что приводит к нарушению их структуры. На коже может появиться очаг напряжения, где ухудшается кровообращение. Волосяной фолликул перестаёт получать питательные вещества, и тогда луковица повреждается», — сообщила врач-трихолог.

По её словам, от выпадения волос часто страдают балерины и художественные гимнастки. Им всегда нужно собирать волосы в аккуратный пучок: «Злоупотреблять стягивающими волосы причёсками не стоит. Аккуратнее стоит быть и любителям часто мыть голову, нельзя перетягивать волосы полотенцем».

Чтобы избежать облысения, врач рекомендует вовремя выбрасывать старые резинки и пользоваться аксессуарами из натуральных материалов. На них не должно быть декора, который способствует травматизму волос.

«Резинки недолговечны, у них есть срок годности. Любой аксессуар может растянуться, на нём появляются микротрещинки и надрывы. Внешне это может быть незаметно, но повреждения могут приводить к появлению сечения. Нужно тщательно следить за внешним видом резинок, стараться регулярно их обновлять и пользоваться мягкими и широкими резинками, а также "пружинками"», — говорит врач-трихолог.

Красота,Наталья Соболева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий