Какой аксессуар для волос может привести к облысению

«Резинки недолговечны, у них есть срок годности. Любой аксессуар может растянуться, на нём появляются микротрещинки и надрывы. Внешне это может быть незаметно, но повреждения могут приводить к появлению сечения. Нужно тщательно следить за внешним видом резинок, стараться регулярно их обновлять и пользоваться мягкими и широкими резинками, а также "пружинками"», — говорит врач-трихолог.