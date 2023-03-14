Какой аксессуар для волос может привести к облысению

Перетянутые резинками волосы становятся не только тонкими и секущимися, но ещё и начинают выпадать. Об этом «Клопс» рассказала трихолог Наталья Соболева.
«Некачественные резинки перетягивают волосы, что приводит к нарушению их структуры. На коже может появиться очаг напряжения, где ухудшается кровообращение. Волосяной фолликул перестаёт получать питательные вещества, и тогда луковица повреждается», — сообщила врач-трихолог.
По её словам, от выпадения волос часто страдают балерины и художественные гимнастки. Им всегда нужно собирать волосы в аккуратный пучок: «Злоупотреблять стягивающими волосы причёсками не стоит. Аккуратнее стоит быть и любителям часто мыть голову, нельзя перетягивать волосы полотенцем».
Чтобы избежать облысения, врач рекомендует вовремя выбрасывать старые резинки и пользоваться аксессуарами из натуральных материалов. На них не должно быть декора, который способствует травматизму волос.
«Резинки недолговечны, у них есть срок годности. Любой аксессуар может растянуться, на нём появляются микротрещинки и надрывы. Внешне это может быть незаметно, но повреждения могут приводить к появлению сечения. Нужно тщательно следить за внешним видом резинок, стараться регулярно их обновлять и пользоваться мягкими и широкими резинками, а также "пружинками"», — говорит врач-трихолог.