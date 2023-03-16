Дерматолог дала советы по подбору косметики в межсезонье

Несмотря на то, что уход за кожей в межсезонье включает в себя привычные процедуры, очень важно в этот период сменить косметические средства и уделить особое внимание защите. Об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог Светлана Финогенова.

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По словам эксперта, в холодную погоду важен этап защиты кожи. В этом может помочь замена дневного крема на специальный с защитным эффектом.

Очищать кожу в межсезонье косметолог советует более щадящими, чем в другие сезоны, средствами. Гель для умывания можно заменить на гидрофильное масло, пенку или мицеллярную воду.

Из-за перепада температур на коже могут возникать раздражения. Снять покраснение помогут крема и сыворотки с пантенолом и ниацинамидом, передает РИАМО.

Существуют процедуры по уходу за кожей лица, которые необходимо сделать до наступления лета. О них рассказала косметолог Олеся Панченко. Для эффективного омоложения специалист рекомендовала сделать ретиноловый пилинг. После него на несколько недель увеличивается чувствительность к солнцу, передает Nation news.