Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
1 час назад

Дерматолог Финогенова дала советы по подбору косметики в межсезонье

Вечерняя Москваиещё 1

Несмотря на то, что уход за кожей в межсезонье включает в себя привычные процедуры, очень важно в этот период сменить косметические средства и уделить особое внимание защите. Об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог Светлана Финогенова.

Дерматолог дала советы по подбору косметики в межсезонье
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, в холодную погоду важен этап защиты кожи. В этом может помочь замена дневного крема на специальный с защитным эффектом.

Очищать кожу в межсезонье косметолог советует более щадящими, чем в другие сезоны, средствами. Гель для умывания можно заменить на гидрофильное масло, пенку или мицеллярную воду.

Из-за перепада температур на коже могут возникать раздражения. Снять покраснение помогут крема и сыворотки с пантенолом и ниацинамидом, передает РИАМО.

Существуют процедуры по уходу за кожей лица, которые необходимо сделать до наступления лета. О них рассказала косметолог Олеся Панченко. Для эффективного омоложения специалист рекомендовала сделать ретиноловый пилинг. После него на несколько недель увеличивается чувствительность к солнцу, передает Nation news.

Состояние кожи зависит от ее типа, а он передается генетически. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила врач-косметолог Натэла Гришина.

Красота,Светлана Финогенова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий