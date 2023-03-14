Хирург посоветовал отказаться от ботокса во время болезни

Пластический хирург Моргачев посоветовал отказаться от ботокса во время болезни
Женщинам необходимо отказаться от ботокса в нескольких случаях, чтобы не столкнуться с негативными последствиями для здоровья.
В первую очередь введение ботокса противопоказано во время болезни. Об этом рассказал пластический хирург Павел Моргачев.
«Вводить препарат не рекомендуется в период заболеваний, особенно сопровождающихся местными проявлениями, например герпетическими высыпаниями», — объяснил медик в беседе с NEWS.ru.
Также важно учитывать индивидуальную непереносимость компонентов, хотя бывает это очень редко. По словам специалиста, побочных эффектов у ботулотоксина обычно не бывает, за исключением как раз индивидуальной непереносимости. Но при соблюдении всех рекомендаций косметолога они нивелируются, резюмировал Моргачев.