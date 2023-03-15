Почему нельзя ходить с одним маникюром дольше трех недель

Маникюр с гель-лаком – пожалуй, одна из самых популярных бьюти-процедур у женщин по всему миру. И неслучайно: благодаря ей, о красоте ногтей можно не заботиться продолжительное время, и руки при этом выглядят ухоженно.

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Однако многие женщины игнорируют советы мастеров и ходят с гель-лаком дольше трех недель. Подробнее о том, почему так не стоит делать – в материале "Рамблера".

Менять покрытие каждые три недели важно не столько из эстетических соображений, сколько из соображений здоровья. Дело в том, что, когда ноготь отрастает, на кончики начинает оказываться более сильное и неравномерное давление. Таким образом, одна часть ногтевой пластины остается под толстым слоем покрытия, а другая – голой. На почве этого ногти начинают ломаться, отслаиваться и травмироваться.

Отслоения ногтя, в свою очередь, является благодатной почвой для размножения бактерий. Вот почему женщины, которые склонны "носить" маникюр слишком долго, чаще сталкиваются с грибком и прочими неприятными кожными заболеваниями.

Помимо этого, если долго не обновлять маникюр, ногти начнут истончаться и деформироваться. Всему виной уже упомянутое неправильное распределение давления на ногтевую пластину. Из-за отсутствия необходимого ухода ногти начинают подламываться по бокам, расти тоньше и неравномернее.