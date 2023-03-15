На каком пальце носить кольца, чтобы привлечь любовь и богатство

Аксессуар может стать настоящим талисманом.

Фото: Womanhit Womanhit

Украшения могут дополнить образ, стать изюминкой самого повседневного наряда. А еще многие им придают мистический смысл, считая, что металл или выбранные камни влияют на удачу, богатство, энергию. Особое внимание эзотерики уделяют кольцам, недаром именно они стали символом брачной любви и верности.

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Считается, что кольца могут привлечь богатство, любовь или даже беременность. Все зависит от того, на каком пальце вы носите украшение.

Выбираем руку

Для начала стоит определиться, на какой руке носить кольцо. Считается, что левая половина тела отвечает за женскую энергетику — мягкую, нежную, податливую. Права же символизирует мужскую часть души, а значит, твердость, амбиции, стремления.

Поэтому, если хотите укрепить мужские качества, носите кольца на правой руке: такое украшение поможет стать амбициознее, не бояться новых проектов или знакомств, проявлять твердость и напор.

Хотите стать нежной кошечкой? Наденьте кольцо на правую руку, это сделает вас грациозной, мягкой, сексуальной.

Определяемся с пальцем

Большой палец отвечает за сильную энергию Марса. Носить кольцо на этом пальце рекомендуется тем, кому предстоят сложные переговоры или спор. Однако помните, что украшение может стать магнитом, притягивающим к вам конфликтных людей и конкурентов.

На указательном пальце аксессуар стоит носить, когда вам нужно покровительство: этот палец отвечает за поиск наставников, учителей. Впрочем, можно надеть украшение, если вы сами хотите быть для кого-то покровителем или стать мудрым другом, к советам которого прислушаются.

Наденьте кольцо на средний палец, если хотите наладить отношения с детьми и родителями: он отвечает за семейные ценности, авторитет и уважение. Недаром, на этом пальце перстни носили монархи, которым важно было сохранить уважение всех подданных.

Безымянный палец, как несложно догадаться, отвечает за любовь и преданность. Раньше считалось, что именно здесь проходит вена, напрямую соединенная с сердцем. Конечно, это не так, но давние традиции живы по сей день. Именно поэтому помолвочные и обручальные кольца носят на этом пальце. Хотите привлечь в свою жизнь отношения и страсть? Наденьте аксессуар на безымянный палец левой руки.